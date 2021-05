Premier League: des points en moins pour Manchester United après le report face à Liverpool?

Après l’envahissement d’Old Trafford ayant entraîné le report du choc contre Liverpool dimanche, Manchester United pourrait être sanctionné de points perdus en Premier League, en vertu des règlements.

Le choc de Premier League entre Manchester United et Liverpool, qui devait se tenir dimanche à 17 heures, avait dû être reporté en raison de manifestations d’une centaine de supporters mancuniens, qui avaient envahi la pelouse d’Old Trafford avant le coup d’envoi avant de se heurter à la police. Alors que le coup d’envoi de la rencontre a d’abord été retardé, avant d’être officiellement reporté à une date ultérieure, la colère des fans – qui réclament le départ de la famille Glazer, propriétaire du club depuis 2005 – pourraient coûter cher à leur équipe.

Selon le Daily Mail ce lundi, la formation d’Ole Gunnar Solskjær pourrait, en vertu des règlements de la Premier League et de la Fédération anglaise (FA), se voir soustraire quelques points en Championnat. Il ne serait toutefois pas encore défini clairement si ce sont les règlements de la PL ou de la FA qui doivent être appliqués ici.

La date de report en discussion

Si ce sont les premiers, United se verrait déduire des points puisque le club n’aurait pas pu assurer la sécurité des joueurs et des officiels, ainsi que l’entrée et la sortie du terrain dans un environnement sûr. Si ce sont les seconds, les Red Devils pourraient écoper d’une amende ou d’une sanction potentielle, qui peut aller de la fermeture d’un terrain à une suspension de ses compétitions.

Le média anglais assure que les deux instances cherchent désormais à obtenir de toute urgence "de plus amples informations" auprès du club et des autorités sur le déroulement des événements de dimanche, afin d’en définir les responsabilités. La date de report de la rencontre, qui aurait pu voir l’ennemi City sacré en cas de défaite de United contre Liverpool, est en cours de discussion entre les clubs et les instances concernées.

Deuxième de Premier League avec quatre points d'avance sur Leicester mais treize de retard sur City (mais un match en retard à disputer, donc), Manchester United doit jouer cette semaine sa demi-finale retour de Ligue Europa contre l'AS Roma, jeudi (21 heures).