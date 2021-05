Manchester City tout proche du titre avant le retour contre le PSG

Manchester City a décroché une victoire sérieuse (2-0) lors son déplacement sur le terrain de Crystal Palace ce samedi pour la 34e journée de Premier League. Malgré de nombreux changements, les protégés de Pep Guardiola se sont rapprochés du titre de champion d’Angleterre et conservent une bonne dynamique avant la demi-finale retour de Ligue des champions face au PSG mardi prochain.

Pep Guardiola avait clairement identifié sa priorité en décidant de procéder à huit changements dans son onze de départ pour le match de Manchester City sur le terrain de Crystal Palace ce samedi. Le technicien catalan a laissé de nombreux titulaires au repos avant la demie retour face au PSG en Ligue des champions mardi prochain (dès 21h sur RMC Sport 1).

Malgré un effectif de qualité et la présence de Sergio Agüero ou encore Gabriel Jesus et Raheem Sterling, le jeu des Skyblues en a longtemps pâti. Le club mancunien a fini par faire la différence et s’imposer contre les Eagles (0-2).

Des buteurs en panne en début de match

Privés de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, laissés sur le banc, les Citizens ont d’abord eu un peu de mal à mettre leur jeu en place. Malgré une possession largement favorable en première période, Manchester City n’a pas vraiment réussi à mettre en difficulté le bloc défensif mis en place par Roy Hodgson. Et quand, les flèches offensives ont enfin été touchées, elles ont manqué d’efficacité.

Bien lancé à la limite du hors-jeu, Raheem Sterling a profité d’un rebond favorable pour résister au retour d’un premier défenseur et en éliminer un deuxième. Mais au lieu de frapper, l’ailier anglais a préféré faire une touche supplémentaire pour se mettre dans de meilleurses conditions. En vain, ce petit décalage a permis à la défense des Eagles d’intervenir et de contrer sa frappe (0-0, 17e). En plein doute ces dernières semaines et devancé par Phil Foden et Riyad Mahrez dans la hiérarchie instaurée par Pep Guardiola, le feu follet des Skyblues n’y arrive pas.

Une dizaine de minutes plus tard, Crystal Palace s’est enfin montré dangereux mais Christian Benteke a un peu trop écrasé sa tentative et donné l’occasion à Ederson de s’illustrer (0-0, 28e). Lui aussi dans le dur et remplaçant contre le PSG, Gabriel Jesus a bien cru marquer son premier but lors de ses cinq dernières apparitions mais a vu sa réalisation être logiquement refusée pour un hors-jeu (0-0, 35e).

Agüero et Torres débloquent la situation en deux minutes

Pas au mieux pendant les 45 premières minutes, les attaquants de Manchester City ont fait beaucoup mieux au retour des vestiaires. Et notamment Sergio Agüero. Trouvé dans la surface par le Français Benjamin Mendy, le "Kun" a signé un bel enchaînement pour envoyer une frappe puissante du coup pied sous la barre de Vicente Guaita (0-1, 57e). Malgré une saison perturbée par les blessures, l’international argentin de 32 ans a marqué son quatrième but de l’exercice et confirmé son statut de meilleur buteur de l’histoire de Manchester City. De bon augure avant de relever un nouveau défi à la fin de son contrat en juin prochain.

Presque immédiatement après l’ouverture du score par Sergio Agüero, Ferran Torres a profité d’un léger flottement dans la défense de Crystal Palace pour doubler la mise (0-2, 59e). Contrôle du droit, frappe du gauche, l’Espagnol de 21 ans a mis son équipe à l’abri et soigné ses statistiques personnelles (9 buts et 3 passes décisives en 31 apparitions cette saison).

City champion avant de retrouver le PSG?

Poussif mais victorieux à Selhurst Park, Manchester City porte provisoirement son avance en tête de la Premier League à 13 points. L’équipe dirigée par Pep Guardiola s’est encore un peu plus rapprochée du titre en championnat. En cas de défaite de Manchester United ce dimanche lors du choc contre Liverpool (17h30), les Citizens seront champions. Si les Red Devils tiennent le rythme, City pourra être sacré dès samedi prochain lors de la réception de Chelsea à l’Etihad Stadium.

En attendant le duel face aux Blues, Manchester City devra d’abord finir le travail contre le PSG en Ligue des champions. Vainqueur au Parc des Princes lors de la demi-finale aller (1-2), le club mancunien doit à tout prix éviter la défaite mardi soir lors de la seconde manche. En effectuant une large revue d’effectif ce samedi contre Crystal Palace, les Skyblues ont pleinement pu recharger leurs batteries avant de défier les partenaires de Neymar et Kylian Mbappé.

