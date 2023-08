Premier League: Disasi déjà buteur, Chelsea accroche le nul contre Liverpool, le premier choc tient ses promesses

Le premier choc de la saison en Premier League, entre Chelsea et Liverpool, n'a donné aucun vainqueur. Pour son premier match avec les Blues, Axel Disasi a marqué et répondu à l'ouverture du score de Luis Diaz.

Pour Chelsea, ce doit être la saison du renouveau, celle qui fait oublier la 12e place de l'exercice précédent. Elle s'est lancée dimanche après-midi avec un choc contre Liverpool à Stamford Bridge et un match nul 1-1 décroché grâce à l'une des très nombreuses recrues du club, Axel Disasi, qui a répondu à l'ouverture du score de Luis Diaz.

Le Français, titularisé en défense centrale, était l'une des trois recrues alignées d'entrée par Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur des Blues. Robert Sanchez dans les cages et Nicolas Jackson, en pointe, ont aussi disputé leurs premières minutes en Premier League, au sein d'une équipe en pleine reconstruction, où même ceux qui ne sont pas des recrues de cet été ont rarement plus de six mois d'ancienneté.

Cela s'est vu en début de rencontre, où Liverpool a dominé malgré un milieu de terrain inédit, composé des recrues Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai en plus de Cody Gakpo. Après moins de vingt minutes de jeu, le remuant Mohamed Salah a donc trouvé Luis Diaz d'une passe astucieuse dans le dos de la défense, prenant à défaut Axel Disasi notamment pour l'ouverture du score.

Un but refusé de chaque côté

Mais les Reds ont eu du mal après ça, même si le VAR a refusé le deuxième but à Salah pour quelques centimètres. Chelsea a donc sorti la tête de l'eau, égalisé par Disasi, qui s'est racheté sur une action faisant suite à un corner. Les Blues ont même pensé prendre l'avantage deux minutes plus tard, mais le but de Ben Chilwell était lui aussi annulé par le VAR, dans une situation semblable à celle de Salah.

La deuxième période, maîtrisée par Chelsea, aurait pu basculer du côté de Liverpool si l'arbitre avait décidé de sanctionner la main malheureuse de Jackson en pleine surface, sur corner, ou si la frappe de Darwin Nuñez, dans le temps additionnel, avait accroché le cadre de Robert Sanchez.

Les hommes de Mauricio Pochettino se contenteront donc de ce nul 1-1, alors que la fin de match a permis d'observer deux recrues françaises, Malo Gusto et Lesley Ugochukwu. Chelsea cherche encore la meilleure formule, à piocher au sein d'un effectif pléthorique, pendant que Liverpool, qui a beaucoup changé durant l'été, doit aussi trouver ses marques.