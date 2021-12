Premier League: feu vert pour Newcastle pour négocier de gros contrats avec l'Arabie Saoudite

Ce mardi, les clubs de Premier League ont voté en faveur de nouvelles règles pour les accords commerciaux. Celles-ci vont pouvoir permettre aux propriétaires de Newcastle de s'octroyer des soutiens lucratifs de l'Arabie Saoudite.

Newcastle attendait ce vote avec impatience. Depuis début octobre dernier pour être précis, quand l'ère Ashley prenait fin après 14 ans après le rachat à 80% - et pour 350 millions d'euros - du club par l'Arabie Saoudite via un fonds d'investissement. Ce mardi, comme le rapporte le quotidien britannique The Telegraph, les clubs de Premier League ont adopté de nouvelles règles régissant les transactions entre parties liées. Une adoption qui ouvre la voie à de lucratifs accords commerciaux entre les Magpies et des sociétés saoudiennes.

Une porte ouverte vers de juteux deals commerciaux... et un naming de St James' Park ?

En octobre, justement, l'ensemble des clubs de l'élite - hormis Manchester City - étaient montés au créneau pour voter une interdiction temporaire à l'échelle du championnat de nouveaux accords commerciaux, dans l'idée de freiner Newcastle et ses nouveaux soutiens du Moyen-Orient. Elle n'aura donc pas tenu longtemps. Le consortium saoudien en charge du club va désormais avoir les coudées franches pour conclure ses deals, notamment en ce qui concerne les droits de naming du mythique stade de St James' Park.

Il appartiendra toujours, toutefois, au service juridique de la Premier League d'analyser la valeur de ces nouveaux accords commerciaux pour Newcastle comme pour tout autre club, et de décider s'ils représentent la juste valeur marchande. Sur le plan sportif cette fois, de gros investissements pourraient être réalisés à partir du 1er janvier pour tenter de donner un coup de fouet au 19e de Premier League dans sa mission maintien. Début décembre, l'ancien milieu de terrain de Chelsea, Joe Cole, estimait que les Magpies étaient disposés à dépenser "entre 200 et 300 millions d'euros" lors du mercato hivernal.