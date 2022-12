Manchester United: hors de forme, Sancho s'entraîne à l'écart du groupe

Arrivé en provenance de Dortmund à l'été 2021, Jadon Sancho semblait retrouver un bon niveau, après une première saison très moyenne. Mais l'attaquant anglais n'a pas fait la reprise avec les Reds Devils. A cours de forme, il s'est rendu aux Pays-Bas pour travailler individuellement.

Que se passe t-il avec Jadon Sancho? En stage en Espagne, l'effectif de Manchester United n'est pas au complet. L'international anglais (23 sélections) - qui n'a pas disputé le Mondial - manque à l'appel. A cours de forme, il est allé aux Pays-Bas pour s'entraîner individuellement avec des entraineurs en suivant un programme précis, d'après The Times.

Depuis son arrivée à Manchester United, l'ancien joueur de Dortmund est méconnaissable. Lui qui formait un duo étincelant avec Erling Haaland est devenu chez les Reds Devils un joueur banal, qui n'apporte aucune plus value. Après une pré-saison encourageante et un début de saison dans la même lignée, le joueur de 22 ans a du mal à garder sa bonne forme et n'a pas joué pour le club depuis le 22 octobre.

"Nous ne l'avons pas vu lors des derniers matchs pour United, il n'était pas dans le bon statut, dans le bon état de forme, donc maintenant il suit un programme individuel, a déclaré Ten Hag aux journalistes anglais présents en Espagne, où l'équipe de United s'entraînait avant la reprise de la saison. Nous voulons qu'il termine ce programme et, avec un peu de chance, nous le verrons bientôt de retour."

Aucune blessure ne semble être la cause de son manque de forme. A cette interrogation, il a répondu: "Il n'est pas assez en forme pour être ici."

Une adaptation difficile

"Il était bon (en pré-saison) mais aussi quand le championnat a commencé, il a joué de bons matchs comme Liverpool, Leicester et Arsenal, défend ten Hag. Après nous avons observé une baisse de niveau et cela arrive parfois, vous ne savez pas pourquoi ou ce qui en est la cause. Maintenant, nous essayons de faire pour le ramener à son niveau. C'est une combinaison de physique mais aussi de mental." C'est bien connu, un joueur bien dans sa tête à de grandes chances d'être bien dans son corps, et vice-versa.



Il y a un an, Ralf Rangnick avait remplacé au pied levé Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, après les mauvais résultats de ce dernier. Celui dont Crstiano Ronaldo "n'avait jamais entendu parler" a eu une discussion avec Jadon Sancho en cours de saison. L'ailier lui avait confié que son adaptation à la vie en Angleterre et à la Premier League était difficile, rappelle The Times.

Cette saison, ten Hag aussi a eu de nombreuses conversations avec Sancho sur la meilleure chose à faire pour le club et l'attaquant. La discussion aurait été productive et le joueur aurait été réceptif à l'idée de quitter le centre d'entraînement de Carrington pour aller se remettre à niveau.