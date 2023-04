Tottenham: Harry Kane pointe les valeurs "un peu perdues" des Spurs

Dans un entretien à Sky Sports ce dimanche, réalisé avant le choc face à Liverpool (17h30), Harry Kane a abordé la mauvaise passe traversée par les Spurs depuis plusieurs semaines. Pour l'attaquant, lié à des rumeurs de départ, son club a "un peu perdu" ses "valeurs" qui ont fait son succès récent.

Tottenham traverse une période difficile. Dimanche dernier, les Spurs ont été largement battus par Newcastle (6-1) en Premier League, ce qui a entraîné le départ de Cristian Stellini, qui avait pris l'équipe par intérim après le licenciement d'Antonio Conte fin mars. Harry Kane, présent au club depuis 2011, ne reconnaît plus son équipe.

Dans un entretien à Sky Sports ce dimanche, l'attaquant de Tottenham s'est interrogé: "J'ai l'impression que nous avons un peu perdu les valeurs de ce club au cours des dernières années, a confessé le capitaine de la sélection anglaise. Il s'agit de trouver un moyen de revenir sur la même longueur d'ondes, y compris évidemment avec les supporters."

Déjà entraîneur intérimaire après le départ de José Mourinho en 2021, Ryan Mason a repris l’équipe lundi avec un nul face à Manchester United (2-2) pour commencer son mandat. “Nous avions un très bon mélange de jeunes et de joueurs expérimentés, a estimé Kane. Dans le football, il est impossible de claquer des doigts et de revenir aux bons moments et de dire ‘revenons à la situation antérieure’, parce que chaque saison et chaque situation sont différentes. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des valeurs et une culture à cette époque qui nous ont permis de réaliser les choses que nous avons faites.”

"Il faut trouver un moyen de changer les choses et de revenir au sommet"

Cinquième de Premier League avec six unités de retard sur les Red Devils mais deux journées de plus, Tottenham aura bien du mal à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. “On n'est jamais aussi loin qu'on le pense, mais il faut toujours trouver un moyen de changer les choses et de revenir au sommet, a poursuivi Kane. Il y a beaucoup de choses à améliorer si nous voulons vraiment être compétitifs au plus haut niveau, surtout avec les équipes qui nous entourent et qui se renforcent et qui sont aussi bonnes qu'elles le sont.”

Reste à savoir si Harry Kane, sous contrat jusqu’en juin 2024, sera encore à Tottenham la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état d’un sérieux intérêt de Manchester United. En attendant, en l'absence de Lloris, Kane portera le brassard de capitaine ce dimanche pour un déplacement sur la pelouse de Liverpool.