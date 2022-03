Lille: "C’est parce que c’est impossible qu’on va y arriver", Gourvennec croit en l'exploit contre Chelsea

L’entraîneur du Losc Jocelyn Gourvennec s’est exprimé à l’issue du match nul de son équipe face à l’ASSE ce vendredi soir (0-0), cinq jours avant la réception de Chelsea en 8e de finale retour de Ligue des champions. "C’est parce que c’est impossible qu’on va y arriver", veut-il espérer.

"Vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver d’un exploit". Malgré deux buts de retard et un résultat décevant face à Saint-Étienne ce vendredi en guise de répétition générale (0-0), l’entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec croit toujours en une première qualification des siens en quart de finale de Ligue des champions. Le coach des Dogues l’a clamé haut et fort en conférence de presse d’après-match.

"Créer un peu de trouble et de doute dans cette équipe de Chelsea"

"Ce sera un match complétement différent, rappelle Gourvennec après la réception des Verts. On avait eu le match de Metz (0-0) et quelques jours après à Stamford Bridge, on a répondu présent. On a fait là-bas un très bon match, moins bon que celui de Chelsea, ce qui explique le score puisque Chelsea avait un très bon niveau". Au match aller, les Blues s’étaient imposés 2-0 devant leur public grâce à des buts d’Havertz et Pulisic, prenant une sérieuse option pour la qualification.

"Il faut que nous aussi on soit à un très bon niveau, dans un stade plein, qu’on emmène notre public avec nous, explique le coach lillois. Il est évident qu’on aura besoin de tout notre public pour être le 12e joueur". Avant d’énumérer les autres ingrédients que devront mettre ses joueurs: "Qu’on s’y prenne bien pour créer un peu de trouble et de doute dans cette équipe de Chelsea. C’est toujours comme cela que ces matchs se passent. Si on veut faire un exploit monumental, il faudra un peu de tout ça, pas faire d’erreurs".

"On en a vu d'autres dans le foot"

"Notre environnement considère cela comme impossible, conclut-il, alors que les Dogues doivent battre le champion d’Europe par deux buts d’écart au minimum pour y croire. C’est parce que c’est impossible qu’on va y arriver. Ce sera très difficile, on joue Chelsea, ce n’est pas une équipe lambda, tout le monde le sait. Mais on en a vu d’autres dans le foot". Aux Nordistes de s’inspirer des Madrilènes, à tout hasard, pour croire en une remontée impensable.