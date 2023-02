Aston Villa: "Pas mon idée", Emery fulmine contre la montée hasardeuse d'Emiliano Martinez

Présent dans la surface d'Arsenal pour tenter d'égaliser au bout du temps additionnel, Emiliano Martinez a exposé son propre but, resté vide. Gabriel Martinelli en a profité pour assurer la victoire d'Arsenal à Aston Villa.

Aston Villa a longtemps fait douter les Gunners, mais Arsenal a puisé dans ses ressources mentales et physiques pour revenir par deux fois au score et l’emporter (4-2) en fin de match à l’issue d’un scénario un peu fou. Et frustrant pour l’entraîneur des Villans, Unai Emery, qui fut aussi le prédécesseur de Mikel Arteta sur le banc d’Arsenal. Le visage fermé au micro de BeIN Sports, le technicien espagnol a exprimé son désaccord avec l’attitude de son gardien argentin Emiliano Martinez sur la dernière action du match.

Malchanceux sur la frappe de Jorginho qui a d’abord heurté la barre avant de rebondir sur sa tête (90e+3), permettant aux Gunners de prendre l’avantage pour la première fois dans ce match, le champion du monde argentin a voulu se rattraper. Mais à vouloir trop jouer avec le feu, il a fini par se brûler. Monté sur le corner de Villa, Martinez n’a pas été en mesure de défendre son but sur la remontée de balle des Gunners. "Il a décidé…", a froidement commenté Unai Emery. "J’ai parlé avec lui à la fin du match, je n’ai jamais demandé à mes gardiens d’agir ainsi", a-t-il fini par ajouter après une relance de la journaliste qui l’interrogeait.

"Pas mon plan de jeu"

Existe-t-il un contentieux entre les deux hommes? Unai Emery semblait en tout cas très remonté contre son gardien, tout comme il n’a pas apprécié le fait que ses joueurs abandonnent si facilement le ballon à leur adversaire tout en cherchant à gagner du temps sur chaque arrêt de jeu.

"Ce n'est pas mon idée. Ce n'était pas dans mon plan de jeu. Nous avons travaillé différemment, s’est désolé Unai Emery. Nous avons mené 1-0 puis 2-1, c’est vrai, mais un match dure 90 minutes. Sans le ballon, il est difficile de conserver les idées claires, d'être cohérents dans notre plan de jeu. Il est difficile de les arrêter c’est vrai, ils allaient se montrer sur corner, attaquer notre surface de réparation, ils ont gagné et ils méritent cette victoire."