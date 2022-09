Premier League: la crainte de nouveaux reports massifs en raison des obsèques de la reine

Les obsèques de la reine d’Angleterre Elizabeth II, programmées lundi 19 septembre, pourraient chambouler le calendrier de la Premier League le week-end prochain et entraîner un casse-tête de reprogrammation.

La programmation des obsèques de la reine d’Angleterre, Elizabeth II, le lundi 19 septembre à Londres, devrait impacter la 8e journée de Premier League le week-end prochain. Les clubs ont une rencontre avec la police ce lundi en prévision des impacts prévus par la forte mobilisation des forces de l’ordre pour encadrer l’hommage mondial à Sa Majesté, décédée jeudi dernier à l’âge de 96 ans, dont 70 de règne. Le manque de ressources de sécurité pourrait ainsi entraîner des reports de rencontres, après le report total de la 7e journée de Premier League en signe d’hommage à la reine.

Le choc Chelsea-Liverpool dans l'incertitude

Cela pourrait concerner trois rencontres de dimanche: Everton-West Ham (15h), Manchester United-Leeds (15h) et Chelsea-Liverpool (17h30). Des doutes entourent aussi la tenue du match de Ligue Europa entre Arsenal et le PSV Eindhoven, jeudi (21h) alors que le match de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples a été repoussé de 24 heures et se jouera finalement mercredi, sans fans italiens interdits de déplacement en Ecosse.

Plusieurs options sont étudiées comme l’inversion ou la délocalisation des rencontres. Chelsea pourrait ainsi faire le déplacement à Anfield pour y affronter Liverpool, mais la tenue d’un autre match dans la ville plus tôt dans la journée entre Everton et West Ham rend incertaine cette hypothèse. La possibilité d’inverse le terrain pour Tottenham-Leicester (samedi, 18h30) est aussi compromise par la tenue d’un match de rugby entre les Leicester Tigers et Newcastle le même jour.

La rencontre entre Manchester United et Leeds est, elle, l’une des plus surveillées de la saison et tombe un week-end où les forces de sécurité seront fortement sollicitées. De nombreuses réunions la police et les clubs sont prévus dans les prochaines heures. Les responsables espèrent une issue positive au cœur d’une saison extrêmement dense avec la programmation de la Coupe du monde en hiver (20 novembre-18 décembre).

"Nous travaillerons avec les clubs de football pour essayer de garantir que, dans la mesure du possible, les matches de football puissent se dérouler en toute sécurité en balance avec l'exigence de soutenir les événements nationaux et d'assurer une police au quotidien, a confié un porte-parole de la police au Daily Mail. Il s'agit d'une situation unique et nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les personnes impliquées."

Un autre problème pourrait se poser pour les diffuseurs en raison d’un manque… de camions TV nécessaires à la retransmission des rencontres. Sky Sports, diffuseur, pourrait en effet pâtir de la mise à disposition de nombreux véhicules pour sa branche généraliste afin de couvrir les obsèques d’Elizabeth II.