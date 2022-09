Mort d'Elizabeth II: comment le sport anglais s'organise pendant les premiers jours du deuil national

La Grande-Bretagne vit une période de deuil national de 12 jours après le décès de la reine Elizabeth II, provoquant plusieurs conséquences sur le monde du sport. De nombreux rendez-vous ont été annulés ou reportés mais d'autres événements se tiendront bien ce week-end.

La Grande-Bretagne tourne une longue page de son histoire. Ce jeudi, la reine Elizabeth II est décédée à 96 ans, après 70 ans de règne. Les Britanniques respectent un deuil national de 12 jours, provoquant plusieurs conséquences sur le monde du sport, à l'image du football.

Le football britannique à l'arrêt

Ce vendredi, la Premier League a indiqué le report des rencontres de la septième journée, initialement prévues ce week-end, "en signe de respect". Il en est de même pour les matchs féminins mais aussi de l'English Football League, soit de la deuxième à la quatrième division anglaise. Aucune affiche n'aura lieu non plus en Ecosse et en Irlande du Nord.

Néanmoins, plusieurs équipes anglaises pourront jouer pendant la période de deuil, à l'occasion des compétitions européennes. Les clubs impliqués devront sans doute néanmoins se délocaliser pour ne pas jouer sur le territoire. Selon divers médias, l'Aviva Stadium de Dublin tiendrait la corde pour accueillir les événements.

Des annulations ou des maintiens à la discrétion des organisateurs

En cyclisme, le Tour de Grande-Bretagne a été définitivement stoppé au soir de la cinquième étape. Les trois dernières étapes ont été annulées, permettant à l'Espagnol Gonzalo Serrano de s'imposer devant le Britannique Tom Pidcock. En revanche, le cricket reprendra dès ce samedi alors que les rendez-vous ce vendredi avaient été reportés.

De son côté, le gouvernement britannique n'a pas donné l'ordre d'annuler les événements sportifs, laissant aux organisateurs le choix de décider. Pour ceux qui décident de maintenir, comme en cricket, des hommages seront rendus à la reine, avec notamment une minute de silence et des brassards noirs. Comme cela a été le cas lors des matchs des clubs anglais en Europe jeudi soir.

Arrêté ce jeudi, le BMW PGA Championship, organisé à Londres, un tournoi de golf, reprendra ses droits ce samedi. Si la boxe a annulé tous les combats ce week-end, le championnat local de rugby à XV proposera plusieurs matchs ce samedi. Si des rencontres de rugby se joueront sur le sol anglais, les ligues galloises et écossaises ont en revanche décidé de reporter les rencontres du week-end.

Enfin, les courses hippiques, l'une des grandes passions de la reine Elizabeth II, sont stoppées pendant deux jours. Celles-ci reviendront dès ce dimanche. L'hippodrome écossais de Musselburgh ne proposera aucune course ce dimanche de son côté, en guise de respect pour le corps de la défunte, qui repose à Édimbourg.