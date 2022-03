Premier League: la règle des cinq changements instaurée la saison prochaine

Comme attendu, les clubs de Premier League ont donné leur accord ce jeudi pour mettre en place la règle des cinq changements en Angleterre à partir de la saison prochaine.

De Ralf Rangnick à Pep Guardiola en passant par Claudio Ranieri et Jürgen Klopp, de nombreux entraîneurs de Premier League ont multiplié les prises de parole ces dernières semaines pour réclamer l’instauration de la règle des cinq changements en Angleterre. Ils ont enfin été entendus.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Premier League annonce que les clubs pourront procéder à cinq changement lors d’un match à partir de la saison prochaine. Comme en Liga, en Bundesliga et en Ligue 1, ils pourront s’effectuer sur trois créneaux différents (en plus de celui de la mi-temps). Les clubs ont donné leur accord à l'issue d'une réunion ce jeudi.

Du changement pour le protocole Covid

"On a besoin de quatorze votes pour changer la règle, il y a quelque chose qui ne va pas... C'est un vrai problème. La meilleure ligue du monde, la plus intense, est la seule qui garde trois remplacements. Ce n'est pas juste. On devrait changer", martelait encore Klopp en décembre dernier, soutenu notamment par Thomas Frank, le manager de Brentford. "Je suis complètement d'accord avec lui sur le besoin des cinq changements. Je représente un club avec un petit budget, un petit effectif, mais je pense que ça nous aiderait", avait appuyé le technicien danois.

La Premier League revoit par ailleurs son protocole Covid. Dès le 4 avril, il n'y aura plus de tests bihebdomadaires pour les joueurs et les staffs. Ils seront uniquement testés s'ils présentent des symptômes. Le championnat anglais précise également dans son communiqué du jour que son mercato d'été sera ouvert du 10 juin au 1er septembre.