Premier League: la réponse de Conte aux critiques de Guardiola sur le jeu de Tottenham

Défait par Tottenham (2-3) le week-end dernier en Premier League, Manchester City a connu sa troisième défaite de la saison. À l’issue du match, Pep Guardiola avait parlé du jeu très défensif des Spurs. Remarque à laquelle Antonio Conte a réagi sur les réseaux sociaux.

Si la rencontre entre Manchester City et Tottenham a été alléchante en terme de spectacle, Antonio Conte a décidé de relancer les hostilités contre Pep Guardiola, trois jours après la fin de ce choc. Au moment de réagir à la troisième défaite des siens en Premier League, le coach des Citizens avait relevé le style de jeu assez défensif de ses adversaires: "Ils ont gagné la première mi-temps avec le but, pas plus. Essayer d’attaquer quand ils ont cinq ou six défenseurs n’est pas facile."

Sur Instagram, le technicien des Spurs a joué la carte de l’ironie, en montrant vidéo à l’appui que ses joueurs ne se sont pas contentés de défendre pour arracher ce succès acquis dans les dernières minutes de la rencontre. Tout en marquant un petit commentaire sur le ton de l’humour: "Contre-attaques ? Pourquoi pas…"

Guardiola: "Nous ne pouvions pas gagner"

Avec ce revers, les coéquipiers de Bernardo Silva ont concédé quelques points dans la course au titre. Un petit espoir pour Liverpool qui compte six unités de retard sur les Citizensn avec un match en moins. À l’issue de la rencontre, Guardiola a rappelé ses propos, où il refusait de considérer comme ce titre comme déjà acquis: "Je ne suis pas superstitieux. J’ai dit il y a quelques semaines que nous devions gagner beaucoup de matchs. Chaque match sera une grosse bataille."

Même si les Spurs ont un peu trop défendus à son goût, l’Espagnol reconnaît qu’ils ont brillamment réussi à bloquer le jeu de son équipe: "Il n’y avait pratiquement pas d’espace. Après cela, ils ont pu garder le ballon et avec Kane, cela a donné du temps à Son qui pouvait courir (…) Nous étions là mais nous ne pouvions pas gagner." Les deux prochaines rencontres des Citizens seront contre Everton et Manchester United. Potentiellement des matchs pièges pour le leader du championnat ?