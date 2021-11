Premier League: le but de Kanté avec Chelsea, sur une belle inspiration

La Premier League a repris ses droits ce samedi, avec l'affiche opposant Leicester à Chelsea. Et les Blues se sont montrés intraitables en s’imposant avec la manière face à des Foxes impuissants (3-0). N’Golo Kanté a même participé à la fête en inscrivant un joli but face à son ancien club.

Chelsea avait l’occasion de creuser l’écart avec ses poursuivants pour la course au titre en Premier League. C’est chose faite avec ce succès (3-0) face à Leicester. Désireux de se relancer après le match nul surprise face à Burnley (1-1), le leader du championnat a pu compter sur un but de N’Golo Kanté pour rapidement faire le break face aux Foxes.

Dès le début du match, Leicester montrait des signes de faiblesses, surtout défensivement. À commencer par la barre transversale trouvée par Ben Chilwell, peu avant le quart d’heure de jeu. Sifflé par son ancien public, le latéral de Chelsea a été un vrai poison pour les Foxes. Ce dernier va même se montrer décisif en frappant comme il faut un corner qui trouvera la tête d’Antonio Rüdiger pour ouvrir le score.

Tout au long de cette première période, le 12e de Premier League ne va se procurer aucune occasion, hormis ce but signalé hors-jeu de Lookman à la 24e minute. Quelques minutes plus tard, c’est N’Golo Kanté qui va briller. Omniprésent, comme à son habitude, dans l’entrejeu, le Français s’offre une belle chevauchée vers l’avant. N’étant pas attaqué, l’ancien de Leicester en profite pour prendre sa chance aux abords de la surface, et ainsi tromper Schmeichel pour faire le break à la 27è minute.

Leicester réagit mais paye le coaching de Tuchel

Heureusement pour le spectacle, Leicester va ensuite montrer un visage un peu plus offensif que celui aperçu pendant les 45 premières minutes. Avec les entrées d'Ihenacho et Maddison, les Foxes se lancent à l’attaque et mettent un peu en difficulté les Blues. Mais comme souvent, Edouard Mendy est impérial, à l’image de cette frappe lointaine d’Amartey sur laquelle le portier sénégalais a effectué une belle envolée pour enlever le ballon du cadre.

Malgré cette réaction, Leicester va payer les changements tactiques de Thomas Tuchel. Voyant son équipe en difficulté, l’Allemand fait entrer Pulisic et Ziyech. Les deux offensifs ne tardent pas à se mettre en valeur, puisque l’Américain met son équipe définitivement son équipe à l’abri en inscrivant un troisième but, sur une passe décisive du Marocain à la 71e minute.

Avec cette réalisation, les espoirs des locaux de revenir au score s'envolent. Voulant sauver l’honneur, Maddison tentera de réduire l'écart d’une belle frappe lointaine, mais trouvera encore une fois un Mendy impérial. L’addition aurait pu être encore plus lourde pour les Foxes puisque Chelsea s’est vu refuser deux buts pour hors-jeu en seconde période.

Avec ce succès, le leader du championnat prend provisoirement six points d’avance sur ses poursuivants, Manchester City et West Ham. Tandis que Leicester reste dans le ventre mou avec une décevante 12e place.