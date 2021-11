Arsenal: Wenger aurait pu faire signer Cristiano Ronaldo et Kanté

Durant 22 ans, Arsène Wenger a vu passer de sacrés bons joueurs à Arsenal, mais a aussi manqué de peu des futures stars du ballon rond. Dans un entretien accordé à Sport Bible, le coach français explique comment il a failli s’attacher les services de Cristiano Ronaldo et de N’Golo Kanté.

Malgré le regain de forme de ces dernières semaines, Arsenal est encore loin de son âge d’or, quand le club londonien remportait de nombreux trophées. Principal architecte des Gunners lorsqu’ils étaient capables de battre n’importe quelle équipe, Arsène Wenger a connu des joueurs de grands talents comme Thierry Henry, Denis Bergkamp ou encore Patrick Vieira pour ne citer qu’eux.

Mais l’ancien coach aurait pu mettre la main sur d'autres footballeurs qui ont su confirmer leur talent aux yeux du monde entier. Dans une interview pour Sport Bible en compagnie de l’ancien joueur Ian Wright, Arsène Wenger a livré deux anecdotes qui peuvent donner quelques regrets aux fans d’Arsenal.

L’une d’elle concerne Cristiano Ronaldo (36 ans) lorsqu’il était encore au Sporting Portugal: "C’était possible, si nous avions été un peu plus rapides, de quelques jours, parce qu’on avait un accord. Mais Manchester United est arrivé six jours plus tard". Finalement, le Portugais brillera chez les Mancuniens, où il lancera définitivement sa carrière au plus haut niveau. Ce transfert raté n’est pas le seul regret d’Arsène Wenger.

Arsenal aurait pu attirer Kanté

Le nom de N’Golo Kanté (30 ans) a commencé à se faire entendre lors de son passage à Caen, notamment pendant la saison 2014-2015. Mais le milieu de terrain aurait pu connaître sa première aventure à l’étranger bien avant cela, du côté d’Arsenal.

Avant d’aller en Normandie, le Français faisait ses gammes à Suresnes, en région parisienne. C’est à ce moment-là que l’ancien coach des Gunners s'était vu conseiller le joueur par un ami: "Il jouait dans un club à Paris (Suresnes). Un de mes meilleurs amis m’a dit: 'S’il te plait, j’ai un joueur que nous savons incroyable. Personne ne veut de lui en France'. Finalement, l’actuel joueur de Chelsea rejoindra Boulogne-sur-Mer avant de signer à Caen.

Voilà comment deux des plus grands joueurs du monde auraient pu lancer leur carrière à Arsenal. Difficile de savoir malgré tout si le Portugais et le Français auraient eu le même succès qu’aujourd’hui.