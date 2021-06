Premier League: le calendrier dévoilé, un choc Tottenham-Manchester City d'entrée

La Premier League, diffusée sur RMC Sport, a dévoilé le calendrier complet de la saison 2021-2022 ce mercredi. Une saison qui démarrera très fort avec un choc Tottenham-Manchester City dès la 1e journée programmée le 14 août prochain.

Le calendrier complet de la Premier League pour la saison à venir a été dévoilé. Après avoir décroché un septième sacre, Manchester City va remettre son trophée en jeu. L'exercice 2021-2022 démarrera le samedi 14 août prochain avec une première journée bien chargée au programme. Manchester City ira notamment défier Tottenham dans ce qui s'assimile à un premier choc d'entrée, à retrouver sur RMC Sport.

Les trois promus n'ont pas été épargnés non plus et démarreront aussi très fort. Heureux vainqueur des barrages d'accession à la Premier League, Brentford réceptionnera Arsenal pour son premier match dans l'élite depuis 74 ans. Norwich fera aussi face à un cador avec la réception de Liverpool tandis que Watford affrontera Aston Villa.

Le programme complet de la 1ère journée:

Brentford-Arsenal

Burnley-Brighton

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Southampton

Leicester City-Wolverhampton

Man Utd-Leeds

Newcastle-West Ham

Norwich City-Liverpool

Tottenham-Man City

Watford-Aston Villa

Un grand nombre de chocs

La Premier League nous tiendra encore en haleine cette saison avec des chocs programmés à quasiment chaque journée. Le derby londonien entre Chelsea et Arsenal prendra place dès la deuxième journée, le 21 août.

Les deux équipes n'auront pas vraiment le temps de respirer puisqu'elles enchaîneront directement avec de belles affiches en marge de la troisième journée alors que les Blues iront à Liverpool tandis que les Gunners défieront Manchester City.

L'affiche tant attendue entre Liverpool et Manchester City est programmée pour le 2 octobre. Avec la fin de l'Euro et de la Copa America le 11 juillet prochain, les joueurs auront un peu de temps pour souffler avant de reprendre très fort pour une saison qui s'annonce intense.