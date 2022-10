La grosse frayeur des joueurs de Leeds, contraints d'évacuer leur jet privé en urgence

De retour à Leeds après leur défaite face à Crystal Palace, les Peacocks ont dû être évacués en urgence de leur avion après avoir senti une odeur de "caoutchouc brûlé".

Les joueurs de Leeds ont connu une grosse frayeur à leur retour de Londres, ce dimanche, après avoir perdu face à aux Londoniens de Crystal Palace, lors de la 10e journée de Premier League (2-1). L'équipe de Jesse Marsch a été forcée d'évacuer son avion en urgence dans la soirée lorsque les joueurs ont senti du "caoutchouc brûlé" après l'atterrissage à l'aéroport de Leeds-Bradford, à 270 km de Londres, rapporte le Daily Mail.

Un bus a été dépêché sur les lieux afin de permettre aux joueurs et aux membres du staff de rapidement sortir de l'appareil. Le club a minimisé l'incident et a confirmé que toutes les personnes impliquées avaient quitté l'avion en toute sécurité.

Une saison délicate pour les Peacocks

Renversés par Crystal Palace dimanche malgré l'ouverture du score précoce de Pascal Struijk, les hommes de Jesse Marsch ont cédé par deux fois devant Odsonne Édouard et Eberechi Eze pour concéder leur troisième revers de la saison. 14es avec neuf points, les Peacocks ne comptent que trois points d'avance sur Wolverhampton, 18e et premier relégable.

Le calendrier de Leeds va se durcir dans les semaines à venir et ce, dès le week-end prochain, avec la réception d'Arsenal, le leader de Premier League. S'en suivront trois déplacements à Leicester, Liverpool et Tottenham, en plus des réceptions de Fulham et Bournemouth.