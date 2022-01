Premier League: le meilleur buteur de Brentford s'excuse après avoir insulté son propre club

Meilleur buteur de Brentford cette saison, Ivan Toney a été obligé de s'excuser auprès des supporters, après qu'une vidéo a émergé où on le voit répéter la phrase "fuck Brentford", alors qu'il était en vacances.

L'attaquant de Brentford Ivan Toney a été forcé de s'excuser après qu'une vidéo de l'attaquant disant "fuck Brentford" pendant ses vacances à Dubaï a été publiée sur les médias sociaux. Brentford enquête actuellement sur le clip vidéo de trois secondes, qui a émergé vendredi soir.

Dans une vidéo, qui semble provenir de Snapchat, une femme prononce les mots "fuck Brentford", avant d'être suivie par le joueur de Brentford lui-même. La caméra se déplace ensuite pour montrer Ivan Toney torse-nu avec des lunettes de soleil, qui lève deux doigts en forme de "V" avant de répéter les mêmes mots.

"La vidéo a été coupée et modifiée"

L'image a fait le tour des réseaux sociaux et l'attaquant a été contraint de s'excuser dans une déclaration publiée sur Twitter : "Je suis au courant d'une vidéo de moi qui a été publiée sur les médias sociaux aujourd'hui, prise à Dubaï où j'étais en vacances pendant les vacances d'hiver. J'y ai tenu des propos inacceptables." L'attaquant plaide la théorie de la manipulation de ses déclarations : "La vidéo a été coupée et modifiée, mais je dois accepter l'impact que cela a eu et je réalise que je n'aurais pas dû me mettre dans cette position."

L'Anglais de 25 ans s'excuse donc pour cette petite phrase : "J'ai expliqué à l'entraîneur ce qui s'est passé et je lui ai présenté mes excuses, mais je veux aussi m'excuser auprès de tous les supporters de Brentford. Je respecte la façon dont vous soutenez l'équipe et je dois dire à quel point j'aime jouer pour le club et pour vous. Je serai de retour à l'entraînement la semaine prochaine, travaillant dur pour marquer plus de buts afin de nous faire gagner plus de matchs pour le reste de la saison."

Un porte-parole de Brentford a déclaré : "Nous sommes au courant et nous enquêtons". Toney est à Brentford depuis août 2020 et les a emmené vers la promotion en Premier League la saison dernière avec 31 buts en 45 matchs. Toney est le meilleur buteur des Bees cette saison avec six buts.

De son côté l'entraîneur de Brentford, Thomas Frank, a été sanctionné vendredi d'une amende de plus de 9 000 euros par la FA suite à son carton rouge après une défaite 2-1 en Premier League contre les Wolves le week-end dernier. Frank a été expulsé après le coup de sifflet final après avoir attaqué l'arbitre Peter Bankes au Brentford Community Stadium.



"L'entraîneur du Brentford FC, Thomas Frank, a accepté l'amende de la Football Association", a déclaré le club.