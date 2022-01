Premier League: le coach de Brentford fracasse Manchester United malgré la défaite

Thomas Frank a fustigé le niveau de jeu pratiqué par Manchester United lors de la victoire des Red Devils contre Brentford (3-1). L’entraîneur des Bees a taclé l’écart entre les investissements du club mancunien et ses performances en Premier League.

Cela peut sembler culotté quand son équipe vient de perdre à domicile mais difficile de donner tort à Thomas Frank. Malgré la défaite de Brentford mercredi contre Manchester United (1-3) lors d’un match en retard de la 17e journée de Premier League, l’entraîneur danois a fracassé le football pratiqué par les Red Devils. Auteur d’une première période de bonne facture, le promu a fini par craquer au retour des vestiaires sur deux buts coup sur coup d’Anthony Elanga et Mason Greenwood.

"Je suis incroyable fier de mon équipe, a lancé Thomas Frank au micro de BT Sport. Je pense que nous avons le plus petit budget en Premier League et Manchester United le plus gros. Je pense que vu la manière dont on a joué en première période, on les a détruits. On aurait dû mener au moins deux buts à zéro."

Frank: "Ils ont été incroyablement chanceux"

Après deux défaites consécutives en Premier League, les Bees semblaient vouloir s’offrir le scalp des Red Devils. Si les partenaires de Cristiano Ronaldo ont conservé la possession du ballon, Brentford s’est montré le plus dangereux avec huit tirs contre quatre et trois tentatives cadrées (aucune pour United) avant la pause. Ralf Rangnick peut remercier David De Gea pour ses arrêts. De quoi nourrir les regrets de Thomas Frank après le gros match de son équipe.

"Ils n’ont pas eu le moindre départ de quelque chose. On a créé cinq ou six occasions dont trois énormes et de mon point de vue, même si je sais qu’il faut les convertir, il n’y aurait dû avoir qu’un seul vainqueur dans ce match, au minimum un nul, a encore regretté le coach de Brentford. Je pense qu’ils ont été incroyablement chanceux. Bien sûr il faut être efficace mais je suis fier de notre performance. Ils ont dû changer de système face au petit Brentford. Je suis tellement, tellement, fier de mon équipe."

Frank convaincu d’avoir "écrasé" United pendant 45 minutes

Malgré près de 140 millions d’euros déboursés lors du dernier mercato estival, Manchester United peine à convaincre cette saison. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions n’a pas suffi à sauver la tête d’Ole Gunnar Solskjaer après un première moitié d’exercice ratée en Premier League. Mais voilà, contre Brentford l’armada mancunienne a fait la différence.

"Il n’avaient pas eu une occasion avant leur premier but. Même si je sais que c’est pour cela qu’ils ont payé 85 millions pour Jadon Sancho, qui n’était même pas dans le groupe, a encore balancé Thomas Frank. Ce petit éclair de génie a créé le premier but. […] C’était un match très positif pour nous dans la manière dont on les a écrasés pendant la première période c’est fantastique."

A la vue de la colère noire de Cristiano Ronaldo, furieux d’être remplacé à vingt minutes du terme, Thomas Frank ne semble pas être le seul à voir des choses à redire sur la prestation de Manchester United ce mercredi. Pourtant, Ralf Rangnick n’a concédé qu’une seule défaite en sept matchs de Premier League depuis son arrivée sur le banc mancunien.

Sous la férule de l’entraîneur allemand, les Red Devils sont provisoirement revenus à deux points de la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Pour l’instant ce n’est pas brillant mais diablement efficace.