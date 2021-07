Premier League: le pass sanitaire et le port du masque pourraient être exigés dans les stades

Alors que la Premier League fait son retour le 13 août, le gouvernement britannique pourrait demander un pass sanitaire à jour et le port du masque pour ses spectateurs.

Les fans de football anglais qui ont eu la chance d’assister à la finale de l’Euro 2021, dimanche à Wembley ont probablement vécu une parenthèse dorée. Pour assister aux prochains matchs de football organisés outre-Manche, notamment la reprise de la Premier League, un masque et un pass sanitaire à jour devraient être requis, d’après plusieurs journaux britanniques.

La mesure devrait entrer en vigueur le 19 juillet, le jour de la levée de la plupart des restrictions, à en croire The Telegraph. Le gouvernement, Boris Johnson à sa tête, devrait publier des consignes pour le retour du sport avec des gradins pleins. Si ces contraintes ne devraient pas avoir de caractère impérieux, il serait fortement recommandé aux stades de Premier League, qui doivent ouvrir sans jauge, de les appliquer.

Pass sanitaire aussi en Ligue 1

Pour le championnat de France, Emmanuel Macron a éclairci la situation dans sa dernière allocution, ce lundi. "Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes, a expliqué le président de la république. Pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra avoir été vacciné ou avoir un test négatif pour accéder à un spectacle, un parc d’attraction, un concert ou un festival."

La reprise de la Premier League est programmée pour le 13 août, une semaine après celle de la Ligue 1, avec un match entre Brentford, le promu, et Arsenal.