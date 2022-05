Le Portugal et l’Union européenne autorisent aussi la transaction pour la vente de Chelsea

Déjà validé par la Premier League et le gouvernement britannique, le processus de vente de Chelsea dépendait encore des accords du Portugal et de l’Union européenne, actés mercredi soir. Plus rien ne semble pouvoir empêcher la vente souhaitée par son propriétaire russe Roman Abramovich, qui dispose d’un passeport portugais.

Tous les feux sont au vert. A cinq jours de la date butoir (31 mai), les accords nécessaires ont été donnés pour la vente de Chelsea à un consortium mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly.

Si les Blues n’ont pas encore communiqué officiellement sur la nouvelle, le Portugal et la Commission européenne ont bien approuvé la transaction, a assuré ce jeudi matin le gouvernement lusitanien. La Premier League et le gouvernement britannique avait déjà donné leur accord à l’oligarque russe Roman Abramovitch pour céder le club qu’il détient depuis 2003.

La vente sera bien utilisée "à des fins humanitaires"

"Le Portugal a donné mercredi soir son feu vert à la vente de Chelsea. (…) L'autorisation portugaise découle de l'assurance donnée par les autorités britanniques que le bénéfice de la vente sera utilisé à des fins humanitaires et ne bénéficiera pas directement ou indirectement au propriétaire du club, qui figure sur la liste des sanctions de l'Union européenne", assure le gouvernement portugais dans son communiqué.

Abramovich, qui va céder Chelsea contre 4,25 milliards de livres (4,97 milliards d’euros), s’était fait naturaliser portugais en 2021, ce qui explique l’aval nécessaire du gouvernement lusitanien. Au moment de la mise en vente le 2 mars dernier, le milliardaire russe avait assuré qu’il ne réclamerait pas le remboursement des prêts contractés par le club tout au long de ses 19 années passées à la tête du club. Tous les bénéfices de l’opération devraient aller aux victimes de la guerre en Ukraine.