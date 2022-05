La Premier League valide le rachat de Chelsea par Todd Boehly

Dans un communiqué publié mardi soir, la Premier League a approuvé le rachat de Chelsea à Roman Abramovitch par le consortium dirigé par l'Américain Todd Boehly. Une vente estimée à environ 5 milliards d’euros.

Dans un communiqué envoyé mardi soir, la Premier League a approuvé le rachat de Chelsea par le consortium dirigé par Todd Boehly, homme d’affaires américain également copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers. Le groupe va ainsi acquérir le club de Chelsea pour 4,2 milliards de livres, soit 5 milliards d'euros.

Le russe Roman Abramovich avait mis le club en vente début mars quelques jours avant qu'il ne soit visé par des sanctions britanniques dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février. Depuis, le club évoluait en Premier League grâce à une licence spéciale qui l'empêche d'offrir de nouveaux contrats à ses joueurs ou d'en recruter. Une licence qui doit prendre fin le 31 mai.

"Le Chelsea FC va maintenant travailler avec les autorités concernées pour obtenir les licences nécessaires à la réalisation du rachat"

"Le conseil d'administration de la Premier League a approuvé aujourd'hui la proposition de rachat du Chelsea Football Club par le consortium Todd Boehly/Clearlake, peut-on lire dans le texte de la PL. L'achat reste soumis à la délivrance par le gouvernement de la licence de vente requise et à la réalisation satisfaisante des dernières étapes de la transaction. Le conseil d'administration a appliqué le test des propriétaires et des administrateurs (OADT) de la Premier League à tous les administrateurs potentiels et a effectué les vérifications nécessaires. Les membres du Consortium qui achète le club sont des affiliés du Clearlake Capital Group, L.P., Todd Boehly, Hansjorg Wyss et Mark Walter. Le Chelsea FC va maintenant travailler avec les autorités concernées pour obtenir les licences nécessaires à la réalisation du rachat."

Todd Boehly avait annoncé deux semaines plus tôt que la vente aboutirait fin mai "sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires". Mais depuis, le gouvernement britannique s’était agacé face à l’attitude de Roman Abramovitch qui, selon le Times, se serait opposé à la structure de vente proposée par le gouvernement pour le rachat du club. De quoi ralentir le processus et menacer la prise contrôle par le consortium mené par Todd Boehly.

Finalement, à l'issue d'un long processus d'enchères impliquant plusieurs groupes, c'est bien celui de Todd Boehly et de ses partenaires investisseurs qui a été choisi par la banque new yorkaise Raine Group, qui supervise la vente.