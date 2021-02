Premier League: le premier but magnifique de Mateta avec Crystal Palace

Prêté par Mayence en janvier, Jean-Phillippe Mateta a inscrit son premier but avec Crystal Palace, lundi lors de la victoire à Brighton (1-2). Avec la manière puisqu'il a glissé le ballon dans le but d'une magnifique talonnade.

Crystal Palace s'est donné de l'air dans la course au maintien en s'imposant sur le terrain de son grand rival, Brighton (1-2), lundi en clôture de la 25e journée de Premier League. Un succès décroché dans les arrêts de jeu grâce à un but du Belge Christian Benteke sur le gong. Avant cela, son coéquipuier français Jean-Philippe Mateta s'était illustré de superbe manière.

Son deuxième succès de la saison seulement

Prêté aux Eagles par Mayence pour 18 mois depuis cet hiver, le joueur formé à Châteauroux a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il a repris un centre de l'ancien Marseillais Jordan Ayew d'une superbe talonnade en demi-tour au premier poteau, ne laissant aucune chance au gardien Robert Sanchez, battu d'un petit pont (0-1, 28e). Si Joel Vettman a égalisé en seconde période (55e), Benteke a finalement offert un succès précieux au club londonien sur le gong de ce derby de la M23, du nom de l'autoroute qui relie les deux clubs.

Cette victoire soulage Crystal Palace, 13e avec 10 points d'avance sur le premier relégable, mais aussi Mateta. Cette saison, le joueur n'avait jusqu'alors connu le goût de la victoire qu'à une seule reprise après avoir joué. C'était avec Mayence face à Fribourg (1-3) le 22 novembre dernier. Malgré 7 buts en 15 matchs en Bundesliga lors de la première partie de l'année, Mateta a décidé de changer d'air lors du mercato hivernal, deux ans et demi après son transfert de Lyon contre 8 millions d'euros.

Evoqué à l'OM, il a choisi le club "le plus motivé"

L'OM faisait partie des pistes évoquées mais il a finalement rejoint l'Angleterre. "C’est une grande équipe du championnat de France, a-t-il récemment confié à So Foot. Mais pour le coup, je suis allé au plus motivé, au club qui me voulait le plus, et c’était Crystal Palace. Et en plus, Marseille a fait un autre choix (en recrutant Milik)."

Le choix de la Premier League était clair pour le joueur de 23 ans qui espère soulever la Ligue des champions et être appelé en équipe de France (il compte 11 sélections avec les Espoirs). "C’est aussi pour ça que je suis allé en Premier League, c’est un choix stratégique, dans le sens où j’ai l’impression que si je marque 7 buts, 15 buts, 25 buts, on les verra plus que si je les mets en France ou en Allemagne", avait-il ajouté. Il a ouvert son compteur après trois matchs.