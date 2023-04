Premier League: le prix exorbitant demandé par Nottingham pour les enfants mascotte auprès des joueurs

The Sun a récapitulé ce dimanche les tarifs pratiqués par les clubs anglais pour permettre aux enfants de rentrer sur la pelouse avec les joueurs, avant le coup d’envoi d’un match de football. Nottingham Forest apparaît comme le club de Premier League demandant la somme la plus conséquente pour être enfant mascotte: près de 800 euros par match.

Tout s’achète, tout se vend. Même le rêve d’un gamin, dont l’unique souhait est d’accompagner son joueur préféré sur la pelouse, le jour d’un match officiel de Premier League. Dans une vidéo répertoriant tous les tarifs demandés par les différents clubs pour être mascotte, le média britannique The Sun apprend notamment que Nottingham demande entre 770 et 870 euros pour entrer sur le terrain avec Keylor Navas ou Chris Wood.

Everton et West Ham également très gourmants

Une somme exorbitante quand on sait que le club est actuellement avant-dernier de Premier League. La vidéo met heureusement en avant d'autres clubs offrant toujours aux plus jeunes d'accompagner leurs joueurs préférés gratuitement. Ainsi Arsenal, Brentford, Chelsea, Fulham, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle et Southampton font exception à cette règle pourtant répandue en Angleterre.

De leur côté, Aston Villa (entre 170 et 200 euros), Bournemouth (entre 170 et 200 euros), Brighton (entre 280 et 340 euros), Crystal Palace (110 à 420 euros), Everton (800 euros), Leeds (285 euros), Leicester (670 euros), Tottenham (285 à 450 euros), West Ham (780 euros), Wolverhampton (325 à 440 euros) et donc Nottingham Forest font tous payer pour accompagner les joueurs. Le 19e de Premier League restant celui avec la grille tarifaire la plus élevée.

En France c'est gratuit !

Une pratique qui choque jusqu'en Angleterre, Swansea ayant été épinglé en 2019 pour des tarifs quasiment au niveau de ces écuries de première division. À l'époque, le club gallois, alors en deuxième division, demandait 530 euros par match de Championship. En France, être un enfant mascotte est toujours gratuit et il n'a (pour l'instant) jamais été question de le faire facturer aux parents.