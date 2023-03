Manchester United: le Qatar va transmettre une offre de rachat gigantesque et battre un record

Selon les informations de Sky Sports, les Qataris devraient déposer avant 22h ce mercredi une deuxième offre qui devrait se rapprocher des 6,5 milliards d'euros attendus par la famille Glazer pour la vente de Manchester United.

La vente de Manchester United est entrée dans un moment décisif. Les candidats au rachat des Red Devils ont jusqu’à 22h (heure française), ce mercredi, pour déposer une deuxième offre qui devra se rapprocher des 6,5 milliards d’euros pour répondre aux attentes de la famille Glazer, enfin prête à tourner la page d'une tumultueuse aventure démarrée en 2005.

Les Qataris seraient très confiants

Lors du premier tour "d'enchères" qui s'est tenu mi-février, les deux principales offres, celle du président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, et celle de Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe pétrochimique Ineos et de l'OGC Nice, valorisaient le club à environ 5,1 milliards d’euros. Selon les médias anglais, les offres devraient cette fois dépasser les 5,7 milliards d’euros, alors que les principaux candidats sont venus visiter les installations du club et rencontrer ses patrons en fin de semaine dernière.

Sky Sports avance même que les Qataris sont prêts à formuler la plus grosse jamais offerte pour un club de sport collectif au monde. Pour rappel, les Blues ont été vendus en mai pour 4,8 milliards d'euros à un consortium américain mené par Todd Boehly, un homme d'affaires déjà co-propriétaire de la franchise de baseball des Dodgers de Los Angeles (MLB). Chelsea était alors devenu le club le plus cher de l'histoire. L’année 2022 a aussi été marquée en juin par le rachat pour 4,4 milliards d'euros des Denver Broncos (NFL) par la famille de Rob Walton.

Parmi les "cinq à huit offres" qui seront déposées pour le rachat de Manchester United, les Qataris comptent donc devancer la concurrence avec une enveloppe XXL selon Sky Sports. Et ils seraient extrêmement confiants à en croire les informations de la BBC... Avec quelles conséquences possibles pour le PSG ? Comme expliqué par RMC Sport, l'offre est réalisée sur le papier via la Fondation Nine Two, qui est différente juridiquement de QSI. L'UEFA devrait quand même s'intéresser de près à ce dossier en fin de saison si la vente avec les Qataris se finalise.