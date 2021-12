Premier League: les chiffres assez bas de vaccination dans les clubs anglais

Les cas de Covid-19 se multiplient de façon inquiétante dans le football anglais où on pointe de plus en plus les joueurs non-vaccinés ou pas assez protégés contre le virus.

Des matchs reportés, des cracks aux abonnés absents comme Romelu Lukaku avec Chelsea ou Virgil van Djik à Liverpool… La Premier League se prend de plein fouet la cinquième vague du coronavirus. Pas un hasard. L’Angleterre est le pays le plus touchés en Europe par le Covid-19 avec 146.937 morts (+146 en 24h). Ce jeudi, le Royaume-Uni a enregistré 88.376 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie pour le deuxième jour consécutif. Dans le foot anglais, face à l’accumulation des cas, la colère gronde. Elle pourrait viser de plus en plus les joueurs. Et en particulier les non-vaccinés qui seraient, selon certains observateurs, à l’origine de problèmes disproportionnés.

Seulement 68% des joueurs ont reçu deux doses

Bien que la PL n’ait pas communiqué de chiffres officiels depuis le mois d’octobre, ceux-ci n’ont pas évolué. Selon le Times, seulement 68% des joueurs de Premier League ont reçu leur deuxième dose. Un chiffre inquiétant comparé aux 92,8% des joueurs vaccinés en Liga. Même retard au niveau inférieur. Au sein de l’EFL (English Football League) qui regroupe les championnats de Championship (l’équivalent de la Ligue 2), de League One et de League Two, un joueur sur quatre refuserait de se faire vacciner. Si l’est entendu qu’un joueur peut être contaminé tout en étant doublement vacciné, ces chiffres ont de quoi alarmer, surtout avec l’arrivée du variant Omicron.

Alors que Jürgen Klopp se demande "pourquoi personne ne dit le nombre de joueurs atteints" ("allez, dites-le, comme ça tout le monde comprendra pourquoi on ne peut pas jouer"), en Allemagne, on a trouvé une mesure plus radicale : une baisse des salaires pour les joueurs qui refusent de se faire vacciner. Très critiqué pour sa prise de position, le milieu de terrain du Bayern Munich et de la Mannschaft, Joshua Kimmich, a finalement décidé d’aller se faire vacciner après la volonté de son club de pas payer les joueurs non-vaccinés durant leur absence pour cause de Covid. Et si c'était LA solution ?