Premier League: les immenses ambitions du président de Newcastle

Racheté en octobre 2021 par le fonds public d’investissement saoudien, Newcastle va goûter de nouveau aux joies de la Ligue des champions la saison prochaine. Excellents sur le terrain, les Magpies comptent faire encore mieux. Dans un entretien accordé au média du club, le président Yasir Al-Rumayyan a partagé ses grandes ambitions.

Proche de la relégation durant la saison 2021-2022, Newcastle renaît de ses cendres depuis le rachat par les Saoudiens en octobre 2021. Après des belles promesses aperçues lors des premiers mois du projet, les Magpies ont augmenté leur niveau de jeu d’un cran en décrochant cette saison une quatrième place en Premier League synonyme de Ligue des champions.

Des retrouvailles encore inespérées il y a quelques années pour les fans. Auprès du média du club, la président Yasir Al-Rumayyan leur a promis monts et merveilles: "La Ligue des champions nous apportera plus de revenus, le sponsoring s'améliore et cela représente plus de fonds pour nous. Si vous mettez tout cela ensemble, je pense que nous devrions avoir l'ambition d’être numéro 1."

"Nous avons l’une des meilleures fanbases de Premier League"

Si l’arrivée de ces nouveaux propriétaires a rapidement suscité la curiosité des clubs européens, cette nouvelle n’a sur le coup pas vraiment été bien accueillie par certains clubs anglais. Mais les Saoudiens ont toujours pu compter le soutien des supporters de Newcastle. Ça a encore été le cas cette saison avec un St James' Park souvent au rendez-vous niveau ambiance.

Une ferveur très appréciée par Al-Rumayyan: "Nous avons l’une des meilleures fanbases de Premier League et potentiellement du monde. J’aime les drapeaux, l’engagement des supporters (…) Je me considère comme un fan, pas seulement comme le président ou le représentant du propriétaire. J'aimerais remercier du fond du cœur les supporters et la communauté pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté."

Auteurs depuis leur arrivée de mercatos intelligents, les dirigeants sont sur le point d’effectuer un nouveau gros coup en s’attachant les services de Sandro Tonali pour environ 70 millions d’euros, bonus compris. Une pièce de choix pour Eddie Howe qui pourra aligner l’Italien aux côtés de l’indispensable Bruno Guimaraes.