Premier League: Liverpool dévoile un surprenant maillot extérieur

Liverpool a dévoilé ce lundi son nouveau maillot extérieur. Élaborée par Nike, cette tunique est originale et fantaisiste.

Nike a fait preuve d'originalité pour le maillot extérieur de Liverpool. Les Reds ont dévoilé ce mardi la tunique qu'ils porteront en déplacement. Deux mois après avoir révélé la traditionnelle tenue rouge, la marque à la virgule a fait preuve de créativité pour le deuxième maillot des vice-champions d'Europe et d'Angleterre. Composée majoritairement de blanc, la tunique comporte aussi un design multicolore avec un effet brillant. "La ville de Liverpool est reconnue pour deux choses, le football et la musique. Ils sont l'oxygène du coeur de la ville", a indiqué le club dans la vidéo de présentation.

Premier match amical ce mardi

Ce nouveau maillot pourrait être porté lors du premier match amical des Reds face à Manchester United ce mardi. Les joueurs du Jürgen Klopp disputeront ensuite trois nouveaux matchs de préparation, face à Crystal Palace (le 15), Leipzig (le 21) et Salzburg (le 27), avant le premier match officiel le 30 juillet face à Manchester City à l'occasion du Community Shield à Wembley.

Fragilisé par le départ de Sadio Mané, Liverpool a recruté Darwin Nuñez pour le remplacer. La perte du Sénégalais n'a pas inquiéter l'entraîneur allemand. "On sait à quel point Sadio est bon, on le réalisera à certains moments où personne ne pourra faire la différence comme lui, a reconnu l’Allemand interrogé par Sky Sports. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'il y a deux ans, Diogo Jota est arrivé et il a fait un travail incroyable pour nous. 'Bobby' Firmino n'a sûrement pas eu la saison que l'on attendait tous à cause des blessures. Mais à l'entraînement, il est de retour à 100%. C'est un joueur de classe mondiale."