Premier League: Liverpool n'avait en réalité qu'un seul positif

Alors que Liverpool a vu son match de League Cup face à Arsenal être reporté en raison de nombreux cas de Covid du côté des Reds, Jürgen Klopp a assuré que la majorité des tests étaient des faux positifs.

Alors que Liverpool a été sévèrement frappé par les cas de Covid-19, avec 40 cas positifs chez les joueurs et les membres du staff, Jürgen Klopp a révélé que l'épidémie constatée la semaine dernière était due à "un grand nombre de faux positifs. Mais les règles sont ce qu'elles sont, donc tous ces joueurs n'ont pas pu jouer. Le seul vrai positif est venu de Trent Alexander-Arnold", a confié le coach des Reds après le match de Cup contre Shrewsbury. Face à la montée des cas, la demi-finale aller de League Cup cntre Arsenal a été reportée au 13 janvier.

Pas d'enquête de l'EFL

Afin de limiter la propagation du virus, le club avait fermé temporairement son terrain d'entraînement. De son côté, l'EFL, qui a acté le report du match, considère que les preuves soumises par Liverpool sont suffisantes et n'a pas l'intention d'ouvrir une enquête. Selon le Daily Mail, la Premier League envisagerait une mesure drastique pour ses clubs.

Les footballeurs ont été invités à emprunter leur propre voiture pour se rendre aux matches, et non plus à monter à bord d’un moyen de transport collectif, lequel constituerait un terrain propice à la propagation du Covid-19, indique le média britannique. La Premier League, qui a enregistré la semaine passée 72 nouveaux cas de Covid, pourrait en faire de même. Huddersfield, qui évolue cette saison en Championship, a débarqué à Burnley avec un convoi de voitures samedi, en FA Cup.