Premier League: Liverpool réalise un gros coup à Arsenal et revient proche de City

Liverpool s’est imposé 2-0 ce mercredi soir en match en retard de la 27e journée de Premier League à Arsenal. Les Reds enchaînent une 9e victoire consécutive en Premier League et reviennent à un point du leader, Manchester City.

Liverpool enchaîne en Premier League. Après avoir connu un petit accroc sur leur pelouse en 8e de finale retour de Ligue des champions la semaine passée contre l’Inter (1-0), ce qui ne les a pas empêchés de se qualifier pour les quarts de finale de la C1 grâce à leur victoire (2-0) à l’aller, les Reds se sont imposés, là aussi 2-0, ce mercredi soir contre Arsenal en match en retard de la 27e journée de Premier League.

Grâce à ce succès sur la pelouse de l’Emirates, les hommes de Jürgen Klopp enchaînent leur 9e victoire consécutive en championnat et relancent plus que jamais le suspense en Premier League. A neuf journées de la fin, Liverpool ne compte plus qu’un petit point de retard sur le leader, Manchester City. Mieux: les coéquipiers de Mohamed Salah ont déjà atteint leur total de points de la saison passée.

Coup d'arrêt pour Arsenal

Les Reds ont construit ce succès en l’espace de sept minutes. Diogo Jota a d’abord concrétisé la domination de Liverpool grâce à une frappe excentrée à gauche de la surface, sur laquelle Aaron Ramsdale n’est pas exempt de tout reproche (1-0, 55e). Quelques instants plus tard, Roberto Firmino a doublé la mise en coupant un centre d’Andrew Robertson au premier poteau.

Pour Arsenal, il s’agit en revanche d’un sacré coup d’arrêt, puisque les Gunners restaient, avant cette rencontre, sur une série de cinq victoires en championnat. Au classement, ils restent cependant solidement accrochés au top 4, avec un point d’avance (mais deux matchs en moins) sur Manchester United, cinquième.