Liverpool: comment Luis Díaz s'est rendu si vite indispensable chez les Reds

Arrivé de Porto le mois dernier, l’attaquant colombien Luis Díaz s’est rapidement imposé dans le onze de Liverpool. Il devrait être titulaire ce mercredi dans l'antre d'Arsenal, lors du match en retard de la 27e journée de Premier League (21h15 sur RMC Sport 2). Au point de devenir un joueur clé pour la fin de saison des Reds?

En déplacement sur le terrain d'Arsenal pour un match en retard de la 27e journée journée de Premier League (21h15 sur RMC Sport 2), Liverpool pourra compter sur sa recrue hivernale, le Colombien Luis Díaz (31 sélections, 7 buts). Arrivé en provenance de Porto en début février contre un chèque de 60 millions d’euros (dont 15 de bonus), il s’est tout de suite greffé au rouleau compresseur de Jürgen Klopp.

Après un début de saison tonitruant sous les ordres de Sérgio Conceição au FC Porto (14 buts pour cinq passes décisives en 18 matchs), l’ailier gauche continue de crever l’écran sur les bords de la Mersey. Ce mercredi soir, il pourrait ramener les Reds à un point de City après le match nul concédé par le leader à Crystal Palace.

Il ne laisse que des miettes à Jota et Firmino

Avec la formation lusitanienne, Díaz avait croisé la route de Liverpool en phase de poule de Ligue des Champions (pendant laquelle il a inscrit deux buts) et avait tapé dans l’œil de Jürgen Klopp. "Lorsque nous avons joué contre lui, nous avons vu le danger qu'il pouvait être, à quel point il était rapide et que son état d'esprit était d'aider son équipe. Nous pensons qu'il a tout ce qu'il faut pour s'adapter à notre équipe et à la Premier League", avait déclaré le technicien allemand, persuadé de la réussite de son ailier dès sa signature.

Le technicien a eu le nez creux puisqu’en un mois et demi, l'ailier de 25 ans est le troisième membre de l'attaque avec Sadio Mané et Mohamed Salah. Le Colombien a ainsi rétrogradé Firmino et Jota sur le banc. Si le premier a souvent été blessé et est sorti naturellement du onze, le second marchait sur l’eau en première partie de saison et comptait 12 buts et une passe décisive avant l’arrivée de son concurrent.

Adoubé par Klopp et Wenger

A l’issue de son premier match face à Leicester, son entraîneur a couvert sa recrue de louanges tant il s’était adapté rapidement au style des Reds: "C’est un joueur très intelligent qui a rapidement absorbé les informations pour s’intégrer dans le système de jeu". Le vif colombien a participé à six rencontres, dont cinq en tant que titulaire pour un total de deux buts inscrits. Il s'est même offert son premier titre (EFL Cup) sous ses nouvelles couleurs après une bonne prestation en finale face à Chelsea.

Alors que les Reds se déplacent à l’Emirates ce mercredi soir, l’ancien patron des Canonniers, Arsène Wenger, a exprimé tout le bien qu’il pensait du jeune colombien: "La course au titre n’est pas terminée, Liverpool peut toujours le faire, surtout en ayant acheté Luis Díaz. Je l’adore. Il est mobile, se bat, sait marquer des buts. Il a tout de l’attaquant moderne et je dois avouer que je l’aime vraiment beaucoup."