Arsenal-Liverpool: pourquoi ce choc peut faire basculer la course au titre

Liverpool, qui a remporté ses huit derniers matches de Premier League, est plus que jamais vivant dans la course au titre. Et prêt à bousculer Manchester City jusqu’au bout, alors que se profile un déplacement déterminant à Arsenal ce mercredi (21h15 sur RMC Sport 2).

Si une part importante de la saison en Angleterre se jouera ce mercredi dans le nord de la France, avec un match retour Lille-Chelsea décisif en 8es de finale de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), un autre tournant pourrait être pris dans le même temps outre-Manche. En déplacement sur la pelouse d’Arsenal, en match en retard de la 27e journée de Premier League (21h15 sur RMC Sport 2), Liverpool pourrait bien frapper un énorme coup en championnat.

En cas de succès chez les Gunners, les hommes de Jürgen Klopp recolleraient à une longueur de Manchester City en tête du classement. Impensable il y a deux mois à peine, lorsque l’écart entre les deux monstres du foot anglais culminait à huit points, et que les Cityzens avancaient comme un rouleau-compresseur.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Premier League

Klopp: "C’est finale, après finale, après finale…"

Sauf que City a perdu quelques plumes en route, à Southampton (1-1), contre Tottenham (2-3) et à Palace lundi (0-0). Dans le même temps, les Reds ont repassé le costume de machine à tout écraser. Littéralement. Depuis ce tournant de la 22e journée, Liverpool a remporté les huit rencontres de championnat qu’il a disputées. Et créé la bascule, autant que l’opportunité d’un scénario renversant en tête de la Premier League.

"C’est le plan, bien sûr, que nous continuions à les gêner le plus possible. Mais nous devons gagner nos matches", a résumé Klopp mardi en conférence de presse. Conscient qu’il lui reste de nombreuses rencontres "très difficiles" à disputer lors des dix prochaines journées, dont un sommet attendu face à City le 10 avril à l'Etihad Stadium. "C’est finale, après finale, après finale, après finale, après finale que nous jouons, à peu près", illustre le coach de Liverpool. Un sacré programme pour espérer arracher un vingtième titre en PL dans l’histoire des Reds.