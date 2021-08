Premier League: Manchester City, Chelsea, Liverpool... les favoris pour le titre à l'étude

La saison 2021-2022 de la Premier League commence ce vendredi, avec Brentford-Arsenal. Manchester City et Chelsea, auteurs d'un très gros mercato, sont favoris, et il faudra sans doute compter sur Manchester United.

Manchester City contre Chelsea. À l'affiche de la finale de la dernière Ligue des champions, ce duel pourrait bien être celui de la lutte pour le titre de cette saison 2021-2022 de Premier League. Avec un mercato fracassant, les Skyblues et les Blues semblent être les mieux armées pour soulever le trophée. Mais Liverpool, fortement bousculé après ses deux années fastes, et Manchester United, en progression, ne peuvent pas être ignorés. C'est en tout cas Arsenal qui ouvre le bal, avec un déplacement vendredi soir sur la pelouse de Brentford (21h sur RMC Sport 1).

Manchester City: priorité à la Ligue des champions?

Grâce notamment à une exceptionnelle année 2021, Manchester City s'est adjugé en mai dernier son septième championnat d'Angleterre. Mais il a surtout perdu la finale de la Ligue des champions contre Chelsea, alors que les supporters avaient de solides raisons de croire qu'il s'agissait enfin de la bonne année pour le club, en quête d'un premier sacre européen, mais aussi pour Pep Guardiola, qui chasse le trophée tant convoité depuis 2011.

L'équipe s'étant renforcée avec Jack Grealish pour 117 millions d'euros (en attendant Harry Kane?), le groume mancunien pourrait être tenté de désigner la C1 comme étant la priorité de la saison. Et donc abandonner un peu plus de points que prévus en championnat.

Chelsea: Lukaku, la cerise sur le gâteau?

Depuis que Thomas Tuchel est arrivé, Chelsea ne cesse d'impressionner. Plus de deux mois après le sacre en Ligue des champions, les Blues ont même su lancer leur saison avec la victoire en Supercoupe d'Europe. Idéal pour la confiance. D'autant que plusieurs séquences de jeu ont laissé penser que cette équipe a le potentiel pour être injouable avec Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque. Recruté pour 115 millions d'euros, le puissant buteur belge a tout pour faire oublier la maladresse de Timo Werner et des autres offensifs de cette jeune équipe.

Manchester United: l'équipe peut-elle tenir la distance?

La première moitié de la saison passée avait suscité de sérieux espoirs de titre aux fans. Mais Manchester City était trop fort, bien plus régulier. Le rival était non seulement meilleur en attaque et meilleur en défense. Pour la première carence, Jadon Sancho a posé ses valises (85 millions d'euros). Pour l'autre, Raphaël Varane a été débauché. Si Ole Gunnar Solksjaer parvient à tirer le meilleur de Paul Pogba du début à la fin, les ingrédients devraient être suffisants pour que les Red Devils soient dans le wagon de tête.

Liverpool: le rouleau-compresseur peut-il être redémarré?

Meurtri par les blessures (Van Dijk, Fabinho) et les méformes (Alisson et le trio offensif), Liverpool a bien failli manquer la qualification pour la Ligue des champions. À cause de la pandémie, le renouvellement d'effectif qui semblait évident n'a pas eu lieu (le défenseur français Ibrahima Konaté est arrivé en défense; le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum a quitté le milieu). Difficile de dire si Jürgen Klopp parviendra à relancer la machine qui avait été impressionnante entre 2017 et 2020. Sur le papier, le talent est là.

Quant à Arsenal, Leicester et Tottenham...

Il serait très surprenant que ces trois autres habitués du haut de tableau créent la surprise. Laborieux 8e de la saison écoulée, Arsenal ne fait rêver personne avec son mercato (Nuno Tavares et Albert Sambi Lokonga). À la recherche d'un nouveau souffle avec le coach portugais Nuno, Tottenham risque de perdre Harry Kane. Il faudra aussi compter sur Leicester, qui a surpris Manchester City lors du Community Shield. Mais la blessure grave de Wesley Fofana durant la préparation constitue un sacré coup dur pour Brendan Rodgers.

La première journée de Premier League



Vendredi 13 août

► 21h00: Brentford - Arsenal (sur RMC Sport 1)



Samedi 14 août

► 13h30: Manchester United - Leeds (sur RMC Sport 1)

► 16h00: Leicester - Wolverhampton

► 16h00: Chelsea - Crystal Palace (sur RMC Sport 1)

► 16h00: Watford - Aston Villa

► 16h00: Everton - Southampton

► 16h00: Burnley - Brighton

► 18h30: Norwich - Liverpool (sur RMC Sport 1)



Dimanche 15 août

► 15h00: Newcastle - West Ham (sur RMC Sport 1)

► 17h30: Tottenham - Manchester City (sur RMC Sport 1)