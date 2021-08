Mercato: Manchester City prépare une très grosse offre pour Kane

Alors que Tottenham reçoit Manchester City ce dimanche en Premier League (17h30 sur RMC Sport), les deux clubs devraient poursuivre leurs négociations la semaine prochaine pour le transfert d’Harry Kane, en bonne voie. Un montant proche de 150 millions d'euros est évoqué .

Ce week-end, Harry Kane pourrait avoir l’occasion de faire connaissance avec ces futurs coéquipiers. Tottenham accueille en effet Manchester City dans le choc de la première journée de Premier League (17h30 sur RMC Sport), qui pourrait être la dernière rencontre de l’attaquant des Spurs dans son club formateur. Les Cityzens prépareraient en effet une très grosse offre.

Trêve des négociations ce week-end

Selon le Times, le club mancunien pourrait proposer environ 140 millions d’euros avec d’éventuels bonus. Le média anglais précise que des discussions entre les deux clubs ont eu lieu des dernières semaines et se poursuivront la semaine prochaine, le temps de laisser une petite trêve autour de la rencontre de ce dimanche (17h30, à suivre en direct sur RMC Sport 1).

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano annonce une offre de 150 millions de Manchester City, qui pourrait aussi ajouter des bonus pour convaincre les Spurs. Selon lui, Tottenham espère encore le retenir alors que les Skyblues ne lâcheront rien. Pour rappel, le club a déjà enrôlé Jack Grealish contre 117 millions d’euros.

Pas prêt à débuter face à City

En fin de contrat en 2024, Harry Kane a repris tardivement l’entraînement et avait dû démentir la rumeur d’une grève alors que son nom circule depuis un moment du côté de l’Etihad Stadium. Après avoir respecté une période d'isolement imposée par son retour de vacances, le joueur ne semble pas encore être suffisament prêt, mentalement et physiquement, pour débuter face à sa possible future équipe. À 28 ans, l'heure du départ semble avoir sonné pour le capitaine des Three Lions.