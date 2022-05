Liverpool: Klopp confirme le départ de la "légende" Origi

En fin de contrat avec Liverpool, Divock Origi va quitter Anfield cet été. L’attaquant belge a par ailleurs été encensé par son entraîneur Jürgen Klopp en conférence de presse. L’ancien Lillois de 27 ans aurait déjà trouvé un point du chute du côté de l’AC Milan.

"Ce sera un moment difficile quand il partira. C'est une légende de Liverpool, sans aucun doute." Tels sont les mots de Jürgen Klopp à l’égard de Divock Origi, lequel va quitter Anfield dès le mois de juillet à l'issue de son contrat.

Présent en conférence de presse avant le match du titre contre Wolverhampton ce dimanche, Klopp a tenu à exprimer tout l’amour qu’il porte au Diable Rouge: “Je m'attends à ce que Div reçoive un adieu spécial. Pour moi, il sera toujours une légende de Liverpool et cela a été une joie de travailler avec lui, rapporte Sky Sports. C'est l'un des joueurs les plus importants que j'aie jamais eus. Où qu'il aille, il réussira à 100%.”

Un statut de légende pour Origi en partie acquis lors de l’épopée européenne des Reds en 2019. Il est le premier et l’ultime buteur de la remontada en demi-finale de la Ligue des champions contre Barcelone (4-0). Il est également l’un des deux buteurs de la finale de cette même compétition contre Tottenham (victoire des Reds 2-0).

Si l’aventure anglaise débutée en 2015 va s'achever, un nouveau défi attend Origi en Italie. Selon des informations de The Athletic et Fabrizio Romano rapportées par Sky Sport, le buteur belge aurait déjà conclu un accord avec l’AC Milan, qui est sur le point de remporter le Scudetto. Toujours d’après la presse anglaise, seule la visite médicale et la signature manquent pour entériner l’accord. Le club lombard prépare le probable départ de Rafael Leão, sous le feu des projecteurs cette saison et déjà courtisé par quelques cadors comme le PSG et Manchester United.

Déjà peu sollicité cette saison avec Liverpool, le cas d’Origi s’est aggravé cet hiver avec l’arrivée de Luis Diaz, qui dépasse les attentes des Reds. Auteur de 3 buts en 7 petits matchs de Premier League, Origi répond présent quand le besoin s’en fait ressentir. Suffisant pour susciter l'intérêt de l'éventuel futur champion d’Italie.