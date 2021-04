Ligue des champions: l’arbitre qui a fait signer ses cartons à Haaland suspendu en Roumanie

Après avoir demandé la signature d'Erling Haaland sur ses cartons à la fin de la rencontre entre Manchester City et Dortmund, l'arbitre de touche Octavian Sovre a été suspendu par le comité des arbitres roumains, selon la presse roumaine.

Cela a fait grand bruit après la rencontre Manchester City-Dortmund (2-1). Dans les couloirs de l’Etihad Stadium, le juge de touche roumain Octavian Sovre a été aperçu en train de demander un autographe sur ses cartons à Erling Haaland. Le Norvégien lui avait alors accordé sa précieuse signature.

A la suite à la polémique nourrie par ce geste, le comité des arbitres roumain a décidé de suspendre l’arbitre assistant, selon la presse roumaine. Par conséquent, il n’officiera sur aucun match ce week-end en Roumanie. La durée de cette suspension demeure encore inconnue.

L'UEFA fulmine aussi

Mëme si l'arbitre aurait demandé cette signature pour la bonne cause, puisqu'il a mis en vente aux enchères ces cartons paraphés par le Norvégien au profit d'une association qui lutte contre l'autisme, le comportement de l’arbitre roumain n’a visiblement pas plu non plus à l’UEFA.

Alors que cette équipe d'arbitres roumains était déjà dans le viseur de l’instance européenne après l’affaire survenue lors de PSG-Basaksehir le 8 décembre dernier, l’arbitre de touche a fait l’objet d’un mail salé adressé par le président des arbitres de l’UEFA, Roberto Rosetti, et rapporté par Sky Sports: "Vous êtes responsable de votre comportement et de celui des membres de votre équipe lors d’une mission de l’UEFA. Si vous voulez être respecté autant que les joueurs, pourquoi demander leur autographe ou leur maillot ? Ils vous demandent la même chose ?".