Premier League: Manchester City s'en sort à Everton après une fin de match tendue

Dans une fin de match brouillonne, Manchester City s’en est très bien sorti et s’est imposé contre Everton à Goodison Park grâce à un but de Phil Foden (1-0) ce samedi en Premier League. Les Skyblues prennent provisoirement six points d’avance sur Liverpool.

Manchester City a dû insister pendant plus de 80 minutes pour finalement trouver la faille, samedi soir face à Everton (1-0). Bien embêtés par des Toffees ambitieux, qui n’ont pas eu peur d’aller chercher haut les hommes de Pep Guardiola en première période, les Skyblues ont ensuite fait le forcing après la pause. Mais ils ont buté pendant presque quarante minutes sur un Jordan Pickford impeccable.

Auteur de sept arrêts, le gardien d’Everton a repoussé l’échéance le plus longtemps possible, mais il n’a rien pu faire à la 82e minute, face à Phil Foden. Le jeune anglais, profitant d’une intervention complètement ratée de Michael Keane, s’est présenté seul et à bout portant face au portier des Toffees pour conclure et donner l’avantage aux siens.

Un penalty évité de justesse

Quelques minutes plus tard, pourtant, City a failli tout gâcher sur une main de Rodri en pleine surface. Il a fallu l'intervention du VAR et un hors-jeu de Richarlison, au début de l’action, pour sauver les coéquipiers de Kevin De Bruyne et leur éviter de concéder un pénalty. Everton peut s’en vouloir. Richarlison, notamment, a manqué plusieurs opportunités face à son compatriote Ederson.

Avec ce succès plutôt heureux à Goodison Park, Manchester City prend un peu plus le large en tête de la Premier League. Liverpool, qui ne joue pas en championnat ce week-end et compte donc un match en retard, est désormais relégué à six points et se retrouve sous pression. Une semaine après sa défaite contre Tottenham et avant de défier United dans le derby lors de la prochaine journée, City se donne un peu d’air.