Premier League: Manchester City veut agrandir son stade

Manchester City possède l'un des plus petits stades des "grands clubs". Le champion d'Angleterre a soumis une demande pour agrandir la capacité de l'Etihad Stadium, de 53 500 à plus de 60 000 places.

Possédant le cinquième plus grand stade de Premier League, Manchester City a entamé les démarches pour augmenter la capacité de l'Etihad Stadium, afin de l'étendre de 53 500 places à plus de 60 000. Pour ce faire, les dirigeants ont ciblé un agrandissement de la tribune nord, à laquelle ils souhaitent ajouter un nouvel étage.

En plus du développement de la capacité, Manchester City prévoit de bâtir une nouvelle boutique officielle, un musée, une fan-zone pouvant accueillir 3 000 personnes et un hôtel de 400 lits à l'intérieur de son stade. Le champion d'Angleterre souhaite également diversifier son offre de restauration en construisant un bar au dernier étage avec vue sur le terrain, et envisage d'aménager un espace promenade sur le toit.

Paris travaille également à agrandir sa capacité d'accueil

"Pendant plusieurs mois, nous avons développé des concepts et des conceptions pour une expérience de premier ordre, et une destination de divertissement et de loisirs toute l'année à l'Etihad Stadium, a confié Danny Wilson, le directeur des opérations, dans un communiqué du club. Nous sommes ravis d'avoir maintenant soumis une demande de planification."

Le Paris Saint-Germain vise lui aussi à posséder un stade d'une plus grande capacité que les 48 000 places du Parc des Princes. Face au refus de la mairie de lui vendre le Parc, le PSG a répondu à l'appel d'offres lancé par l'Etat et a déposé un dossier pour racheter le Stade de France à compter de 2025.