Premier League: Manchester United battu à la dernière seconde à Brighton

Onze jours après son élimination aux tirs au but en demi-finale de la Coupe d'Angleterre, Brighton a pris sa revanche jeudi en battant Manchester United (1-0) en match en retard de la 28e journée de la Premier League.

Avec quatre points d'avance sur Liverpool (5e) et un match en moins, Manchester United reste toujours bien placé pour une qualification en Ligue des champions. Mais pour Brighton, ces trois points leur permettent de grimper à la 6e place qualificative pour la Coupe d'Europe et, avec deux matches de moins que leurs rivaux Liverpool, Aston Villa ou Tottenham, les Seagulls ont de vraies raisons de croire à leur destin continental.

Comme en Coupe, le match a été très équilibré, avec une poignée d'occasions, mais toujours autant de maladresse dans le dernier geste, quand ce ne sont pas les gardiens qui ont brillé. Le match avait débuté sur des bases intéressantes, Antony étant parfaitement lancé dans l'axe par Bruno Fernandes mais ratant le cadre d'une frappe trop croisée (2e).

Deux minutes plus tard, une passe trop molle de Victor Lindelöf, interceptée par Kaoru Mitoma, a permis au Japonais de se présenter face à David de Gea qui a fini brièvement KO après avoir pris la frappe de son adversaire en plein visage.

Shaw coupable d’une main sur l’action décisive

Mitoma (13e) et Antony (20e) ont encore eu chacun une tentative non cadrée, avant qu'Alexis Mac Allister, qui a pourtant eu tout le temps d'ajuster des 18 mètres, n'enroule pas non plus suffisamment sa tentative pour Brighton (34e). Peu avant la pause, Anthony Martial a trouvé Jason Steele sur sa route (39e) pour les Mancuniens. Steele s'est encore montré à son avantage sur une frappe de Bruno Fernandes (68e) avant de voir passer une frappe spontanée de Casemiro de peu au-dessus (74e).

La fin de match a été plus à l'avantage des Seagulls, Solly March, héros malheureux de la demi-finale en ratant la seule tentative de la séance des tirs au but, frôlant la lucarne des 16 mètres après un joli numéro de soliste (86e). De Gea a ensuite sorti les arrêts qu'il fallait sur une reprise de Mac Allister à la 90e et une frappe de Moises Caicedo (90e+5), mais après cette seconde parade, à la surprise de tous, y compris des joueurs de Brighton, la VAR a signalé à l'arbitre une main de Luke Shaw. Mac Allister n'a eu aucune hésitation à transformer le pénalty de la victoire, catapultant le ballon dans la lucarne droite de De Gea qui était parti à gauche (1-0, 90e+8).