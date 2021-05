Premier League: Manchester United renverse Aston Villa et retarde le sacre de City

Mené sur un but de Bertrand Traoré, Manchester United a su se reprendre pour dominer Aston Villa (3-1), ce dimanche, grâce notamment à Edinson Cavani. Manchester City va encore devoir patienter pour être sacré champion d'Angleterre.

Encore un petit peu de patience pour Manchester City. Le sacre annoncé des Skyblues en Premier League est retardé avec la victoire de Manchester United, ce dimanche, sur Aston Villa (3-1). Il reste trois matchs à jouer dans ce championnat pour les joueurs de Pep Guardiola, contre quatre pour les Red Devils, qui accusent dix points de retard sur le leader. Après avoir remporté la League Cup fin avril, City va donc, sauf énorme surprise, décrocher un deuxième trophée cette saison. Et peut-être un troisième avec la finale de la Ligue des champions à disputer le 29 mai prochain face à Chelsea.

Cavani encore buteur

De son côté, Manchester United est bien parti pour terminer la saison à la deuxième place. La formation d’Ole Gunnar Solskjaer compte six points d’avance sur les Blues, avec donc un match en moins. Mais elle n'a pas été souveraine à Villa Park. Car ce sont les locaux qui ont ouvert le score grâce à un ancien pensionnaire de Ligue 1 : Bertrand Traoré, buteur d’une frappe croisée après avoir pris de vitesse Victor Lindelöf (24e). Mené à la pause, Manchester United a tout changé en quatre minutes au retour des vestiaires. Avec d’abord un penalty obtenu par Paul Pogba et transformé par Bruno Fernandes (52e). Puis avec un deuxième but signé Mason Greenwood (56e), venu confirmer sa bonne forme du moment.

Lui aussi en feu, Edinson Cavani s’est chargé de tuer tout suspense en fin de match, d’une jolie tête piquée dans la surface (87e). Son neuvième but en championnat, le troisième cette semaine après son doublé contre l'AS Rome (3-2) en demi-finale retour de la Ligue Europa. Les Red Devils ne vont pas vraiment avoir le temps de souffler puisqu’ils ont rendez-vous face à Leicester mardi, puis avec Liverpool jeudi.

