Premier League: Newcastle demande à ses supporters de ne plus se "déguiser" en Saoudiens

Trois jours après le premier match disputé depuis le rachat saoudien, Newcastle a demandé à ses supporters de ne plus porter de vêtements traditionnels d'Arabie Saoudite s'il ne s'agit pas de leur culture.

Le club a beau être passé sous pavillon saoudien, ce n'est pas une raison pour que les supporters anglais se rendent au stade en imitant le style vestimentaire traditionnel des hommes d'Arabie Saoudite. Tel est le message transmis par Newcastle United dans un communiqué transmis ce mercredi, soit quelques jours après le premier match disputé depuis le rachat: "NUFC demande gentiment aux supporters de s'abstenir de porter des vêtements arabes traditionnels ou des couvre-chefs inspirés du Moyen-Orient lors des matchs s'ils ne portent pas habituellement de tels vêtements".

À l'occasion du match de la neuvième journée de Premier League contre Tottenham (défaite 3-2 de Newcastle), de nombreux supporters, dont des enfants, ont été vus à St. James Park avec une ghutra (le foulard saoudien) sur la tête. D'autres portaient aussi des robes, comme s'il s'agissait du qamis, le long vêtement habituellement porté par les Saoudiens. Une manière pour eux de fêter le rachat, qui fait passer Newcastle dans la galaxie des clubs les plus riches au monde.

La tenue n'est pas interdite, mais déconseillée

"Personne au sein du nouveau groupe de propriétaires n'a été offensé par la tenue des supporters qui ont choisi de célébrer de cette manière. Le geste a été perçu comme positif et chaleureux dans son intention", précise Newcastle United. "Toutefois, il est possible que cette tenue soit culturellement inappropriée et puisse offenser d'autres personnes", ajoute le communiqué des Magpies.

"Tous les visiteurs du club sont, comme toujours, encouragés à porter ce qui est la norme pour leur propre culture ou religion, afin de continuer à refléter les vastes et riches communautés et groupes multiculturels dont le club est fier de s'inspirer", conclut Newcastle United, qui n'interdit donc pas le port de ces vêtements, mais qui s'en passerait bien.