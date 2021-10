Premier League: photo géante de Khashoggi et protestations avant Newcastle-Tottenham

Des opposants à l'Arabie saoudite ont affiché un portrait géant de Jamal Khashoggi sur un camion circulant aux abords de St James'Park, avant le match entre Newcastle et Tottenham lors de la huitième journée de Premier League.

Si certains supporters des Magpies se réjouissent de l'arrivée de propriétaires saoudiens à Newcastle, des opposants au régime du Golfe ont manifesté leur colère ce dimanche dans les rues de la cité anglaise.

Financé par des donations, un camion flanqué d'une photo de Jamal Khashoggi a circulé pendant toute la journée aux abords de St James'Park avant la réception de Tottenham pour la huitième journée de la saison. Une manière de contester la blanc-sein donné à l'Arabie saoudite par la Premier League avant le première match de l'ère saoudienne.

En plus de la photo du journaliste assassiné en 2018 dans les locaux du consulat saoudien en Turquie, les opposants ont identifié le responsable supposé de ce "meurtre", le prince Mohammed ben Salmane.

"Notre affiche à l'extérieur de St James' Park avant le premier match sous leur nouveau propriétaire, a précisé sur les réseaux sociaux l'un des activites à l'origine de l'initiative. Merci à tous ceux qui ont contribué au financement participatif pour que cela se produise et que MBS ne puisse pas éliminer les violations des droits de l'homme par le sport."

Du soutien pour la veuve de Khashoggi

L'arrivée de richissimes propriétaires à Newcastle a provoqué de nombreuses réactions outre-Manche. Les plus optimistes se réjouissent à l'idée de voir un nouveau club se doter de gros moyens économiques pour rivaliser avec le Big 4. Depuis le rachat des Magpies, de nombreuses rumeurs se sont multipliées en vue du mercato hivernal.

Certains acteurs de Premier League comme Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, ont pesté contre cette concurrence déloyale. Pour les plus pessimistes, on regrette l'arrivée de l'Arabie saoudite et on ne manque pas de rappeler les plaintes pour le respect des droits de l'homme dans le Golfe.

"Je suis vraiment triste. Je suppose que l'argent est plus important que tout dans cette vie", avait pesté Hatice Cengiz, la fiancée du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi, dans les médias britanniques. Où sont les valeurs, où sont les droits humains, la responsabilité et la justice pour tous? Cela me brise le cœur de rappeler à l'Occident ces valeurs."

Au moment du rachat de Newcastle, la Premier League a déclaré avoir obtenu l'assurance que l'État saoudien ne serait pas aux commandes du club. Pourtant le fonds souverain derrière le rachat est supervisé par le prince héritier Mohammed ben Salmane.

