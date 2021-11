Premier League: Newcastle n'y arrive toujours pas

Proche de signer ce mardi soir sa première victoire de la saison en Premier League face à Norwich, Newcastle a encaissé un but en fin de match et dû se contenter du nul (1-1). Les Magpies, récemment passés sous pavillon saoudien, sont toujours derniers du championnat.

Newcastle a beau être - en théorie - le club le plus riche du monde depuis son rachat par le fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, et il a beau vouloir se renforcer dès le mercato hivernal, le retard qu'il est en train de prendre pourrait bien lui être fatal au printemps prochain.

Incapables de gagner le moindre match de Premier League cette saison, les Magpies ont encore fait une mauvaise opération ce lundi soir face à un autre très mal classé, Norwich (1-1, sur RMC Sport). Certes, ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas gagné non plus, contre un adversaire à leur portée. Du coup, Newcastle est toujours lanterne rouge du championnat anglais (7 points en 14 journées), à six unités de Leeds, premier non-relégable.

Plus de 80 minutes à dix

Le public de St James' Park a vite compris qu'il allait vivre ce lundi une autre soirée de football compliquée. Dès la 9e minute de jeu, Newcastle s'est en effet retrouvé à dix contre onze après l'expulsion de Ciaran Clark, coupable d'avoir anéanti une sérieuse occasion de but adverse. Les hommes d'Eddie Howe ont donc passé la plupart de la rencontre à subir (31% de possession, 1 tir cadré), mais ils auraient pu réaliser un petit braquage. Car même en infériorité numérique, même en souffrant, ce sont eux qui ont ouvert le score à la 61e, sur un penalty de Callum Wilson (1-0).

Allan Saint-Maximin et ses camarades se sont donc mis à y croire... mais pas trop longtemps. Après un mauvais dégagement de Martin Dubravka à la 79e, le Finlandais Teemu Pukki a remis les pendules à l'heure d'une très jolie volée (1-1). Et Norwich aurait même pu s'imposer dans le temps additionnel, si Pierre Lees-Melou n'avait pas perdu son duel face au gardien des Magpies.

Newcastle aura peut-être une dernière occasion de s'imposer à domicile en 2021 dès ce samedi, contre Burnley, avant d'entamer une effrayante série. D'ici la fin décembre, les Magpies devront affronter Leicester, Liverpool, Manchester City, Manchester United, et Everton.