Mercato: Newcastle encore dans le flou, en raison d'une mesure contraignante

Dans un premier temps en vigueur jusqu'au 30 novembre, l'interdiction en Premier League de nouer des accords commerciaux avec des entreprises liées aux propriétaires des clubs a été prolongée. Ce qui, comme rapporté par le Daily Mail, jette un froid sur Newcastle, sous pavillon saoudien, en vue du mercato hivernal.

Les plans de Newcastle sont pour l'instant contrecarrés par la Premier League. L'interdiction pour le club de conclure des contrats de sponsoring avec des entreprises basées en Arabie saoudite s'est prolongée jusqu'au 14 décembre minimum, alors que la mesure devait initialement prendre fin le 30 novembre. Comme le rapporte samedi le Daily Mail, l'extension de cette décision risque de limiter les investissements de l'actuel dernier du championnat, racheté début octobre par le fonds souverain saoudien.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

Cette règle, temporaire, avait été interoduite le 18 octobre après un vote des clubs de Premier League lors d'une réunion d'urgence. Cette mesure vise en fait à empêcher les équipes de nouer des accords avec des sociétés liées à leurs propriétaires, afin d'éviter une sorte de dopage financier. Or, Amanda Staveley, actionnaire et dirigeante de Newcastle, a récemment déclaré que Newcastle "cherchait à conclure des contrats de sponsoring aussi vite possible".

60 millions d'euros évoqués pour cet hiver

Sans possibilité de signer des contrats avec des compagnies saoudiennes, Newcastle pourrait être contraint de revoir à la baisse ses ambitions sur le mercato hivernal. Aux dernières nouvelles, une enveloppe de 60 millions d'euros était évoquée pour tenter de renforcer l'équipe du nouvel entraîneur Eddie Howe, dont la mission est de quitter la 20e place et d'éviter la relégation.

Lorsque le rachat de Newcastle avait été officialisé, les autres membres de la PL, à l'exception notable de Manchester City, avaient protesté. La ligue avait alors déclaré avoir reçu des assurances juridiques que l'État saoudien n'aurait pas le contrôle du club. Cela n'a pas pour autant convaincu que les dirigeants de clubs, qui ont poussé le président de l'instance Gary Hoffman à la démission. Il n'était pourtant en poste que depuis 19 mois.