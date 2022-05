OM: élu meilleur espoir de Ligue 1, Saliba laisse planer le doute sur son avenir

William Saliba, le défenseur central de l'OM, a remporté ce dimanche le Trophée UNFP du meilleur espoir de la saison en Ligue 1. Et il a en même temps entretenu le flou sur son avenir à Marseille, alors qu'il est seulement prêté par Arsenal.

A défaut d’avoir pu remporter un trophée avec l’OM cette saison, William Saliba a été élu meilleur espoir de la saison de Ligue 1 dimanche soir lors de la soirée des Trophées UNFP. "C'est un honneur, une fierté. Je dédie ce trophée à mes coéquipiers, mon club et les supporters", a d’abord réagi le défenseur de l’OM.

"Confirmer cette bonne saison en se qualifiant pour la Ligue des champions"

Puis il a été interrogé sur son avenir. Et le Marseillais n’a pas été très bavard: "Est-ce que j'ai disputé mon dernier match avec l'OM? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira", a-t-il sobrement répondu lors de la remise du trophée sur scène. Une qualification pour la C1 ferait-elle pencher la balance en faveur de l’OM? "Le plus important, c’est de confirmer cette bonne saison en se qualifiant pour la Ligue des champions. Après on verra bien", a continué Saliba au micro de RMC.

Alors qu’il reste une dernière journée de championnat, l’OM est à la lutte pour une qualification en Ligue des champions. Battus à Rennes samedi soir (2-0), les Phocéens ont perdu leur deuxième place au profit de Monaco. Pour se qualifier directement en C1, l’OM devra faire un meilleur résultat que Monaco lors de la dernière journée (ou obtenir un résultat identique tout en rattrapant sa différence de buts). Les Marseillais recevront Strasbourg samedi (21 heures), pendant que Monaco se déplacera à Lens.

"Des discussions fin mai-début juin"

Prêté à l’OM cette saison par Arsenal, William Saliba laisse planer le doute sur son avenir. Mais la décision revient également aux Gunners, avec lesquels il est sous contrat jusqu’en 2024. "Je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici (à Marseille), mais je ne connais pas mon avenir. Le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions (...). Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi (…) On verra comment ça se passera, mais ça dépend d’Arsenal aussi qui doit donner son accord, on va voir", avait-il confié fin mars dans un entretien à RMC Sport.