Premier League: pas de report pour Leicester-Tottenham, malgré de nombreux cas de Covid

Malgré neuf cas de Covid-19 dans les deux clubs, la Premier League a refusé de reporter le match entre Tottenham et Leicester, qui aura bien lieu jeudi soir.

Pas d’annulation et beaucoup de frustration. Actuellement, le championnat anglais subit de plein fouet une nouvelle vague de Covid-19. Aux dernières nouvelles, au sein des 20 clubs de première division, 42 cas positifs auraient été recensés ce mercredi. Parmi les clubs les plus touchés, Leicester et Tottenham figurent en bonne position, avec neuf joueurs atteints chacun. Pas de quoi annuler le match entre les deux équipes selon la Premier League, qui a décidé de maintenir la rencontre à jeudi soir, au grand dam des deux équipes.

"Nous aurions besoin de plus de soutien"

Plus tôt dans la semaine, les affiches Brighton-Tottenham et Brentford-Manchester United avaient pourtant été reportées par la Premier League "sur les conseils de conseillers médicaux en raison des circonstances exceptionnelles". Privé d’une large partie de son effectif, Leicester avait demandé que la même décision soit prise pour le match contre Tottenham, mais a essuyé un refus, qu’a déploré son entraîneur Brendan Rogers.

"Malheureusement, nous n’avons pas eu de dérogation, ce qui est évidemment décevant, a regretté le technicien des Foxes. Nous sommes une équipe et un club qui a toujours voulu soutenir toutes les mesures (liées au Covid-19), mais peut-être que nous aurions besoin d’un peu plus de soutien avec cette situation extrême dans laquelle nous sommes et nous ne l’avons pas eu."

Pas de déplacement à Rennes pour les Spurs

Même son de cloche du côté des Spurs, qui espéraient profiter de l’annulation pour organiser leur déplacement à Rennes en Europa League. Censé se tenir jeudi passé, ce dernier avait également été annulé à cause du Covid. Le maintien de la journée de Premier League a définitivement enterré les espoirs des Londoniens de disputer la rencontre et de se qualifier pour la suite de la compétition, ce qu’a entériné l’UEFA dans un communiqué ce week-end.

La décision a forcément déçu Antonio Conte, entraîneur de Tottenham, qui s’est retrouvé reversé en Conference League sans avoir pu défendre ses chances jusqu’au bout. "Nous ne sommes pas en faute pour ce qu’il s’est passé. Je vous le dis, nous méritons de jouer ce match et d’essayer d’avoir une chance de nous qualifier, a pesté l’Italien en conférence de presse. L’UEFA et la Premier League n’ont pas réussi à trouver d’accord, pourquoi est-ce que Tottenham devrait payer pour ça ? Ce n’est pas juste de payer pour une situation qui est indépendant de notre volonté."