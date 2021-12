Premier League: pour sa première conférence de presse, Rangnick décrit Manchester United comme "le plus grand club du monde"

Jusqu’à la fin de la saison c’est Ralf Rangnick qui prendre place sur le banc de touche à Manchester United. Pour sa première conférence de presse, l’entraîneur allemand a affiché sa joie d’être dans ce club et apporté des précisions sur ce qu’il souhaite apporter.

Durant son intérim sur le banc de touche Michael Carrick a réussi à qualifier Manchester United pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et à arracher un match nul contre Chelsea (1-1). Pour sa dernière l’Ecossais est sorti vainqueur de la rencontre face à Arsenal (3-2). De quoi laisser un groupe en confiance au nouvel entraîneur Ralf Rangnick.

Pour sa première conférence de presse, l’entraineur a affiché son enthousiasme au moment d’évoquer ce nouveau défi: "Si un club comme Manchester United vous contacte pour un tel rôle, vous ne pouvez pas le refuser. C’est l’un des plus grands clubs, sinon le plus grand club du monde. C’est un grand défi, mais je suis plus qu’heureux de travailler avec groupe de joueurs".

Un équilibre à trouver

Au moment d’évoquer le jeu des Mancuniens, l’Allemand à insister sur l’habitude qu’ont les Reds Devils à encaisser de nombreux buts. Un détail sur lequel l’homme de 63 ans compte bien travailler: "L’objectif principal pour moi est simplement d’apporter plus d’équilibre à l’équipe. Nous avons encaissé deux buts hier (contre Arsenal) et si vous regarder le nombre de total de buts encaissés, c’est en moyenne deux par match".

Malgré ses ambitions, Rangnick est conscient qu’il sera difficile de concurrencer cette saison des clubs comme Chelsea, Manchester City et Liverpool: "Je suis très ambitieux. Nous voulons faire la saison la plus réussie possible. Pour le moment, nous devons être réalistes. La différence entre nous et les trois premiers est grande".

Si le titre de champion de Premier League semble hors d’atteinte, le technicien fera tout en œuvre pour permettre à l’actuel septième au classement de se hisser jusqu’au places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Pour rappel, l’Allemand endossera pendant deux ans un rôle de consultant au club à l’issue de la saison.