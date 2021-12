Manchester United: une énorme prime pour Rangnick s'il fait venir Haaland?

Selon Bild, le nouvel entraîneur intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, touchera une prime de 10 millions d'euros s'il parvient à recruter le buteur norvégien Erling Haaland l'été prochain.

Et si, au-delà de bien finir la saison, la véritable mission de Ralf Rangnick à Manchester United se trouvait là? Alors que le technicien allemand a été nommé lundi entraîneur intérimaire des Red Devils jusqu'à la fin de l'exercice 2021-2022, avant de migrer vers un poste de "consultant", le journal allemand Bild fait état d'une étonnante prime dans l'accord passé entre le coach et le club anglais.

D'après Bild, Ralf Rangnick pourrait en effet toucher la coquette somme de 10 millions d'euros s'il parvient à recruter le génial buteur norvégien Erling Haaland (21 ans), que tous les gros clubs européens devraient se disputer l'été prochain.

Il serait assez proche du père d'Haaland

Ancien penseur et bâtisseur du projet footballistique de l'empire Red Bull, Rangnick a côtoyé Haaland lorsque celui-ci est arrivé au RB Salzbourg en janvier 2019, avant de partir pour Dortmund un an plus tard. Il entretiendrait des rapports assez cordiaux avec le père de l'avant-centre, Alf-Inge Haaland, ancien joueur de Leeds ou Manchester City.

S'il est sous contrat avec le Borussia jusqu'en juin 2024, Erling Haaland disposerait d'une clause libératoire de 75 millions d'euros à partir de l'été 2022. Autant dire que plusieurs cadors vont se positionner, et que le joueur aura plusieurs options sous le coude.