Premier League: pourquoi il va y avoir une explosion du nombre de cartons jaunes cette saison

Pour la saison 2023-2024, la Premier League a demandé aux arbitres d'être plus fermes et de donner plus de cartons jaunes aux joueurs qui tenteraient de gagner du temps ou qui se comporteraient mal. Les entraîneurs seront également plus sanctionnés.

L'heure est aux changements et aux réformes en Premier League et en EFL (English Football League). À partir de cette saison 2023-2024, les joueurs de Premier League et d'EFL recevront plus de cartons jaunes s'ils essaient de gagner du temps ou s'ils font preuve d'un mauvais comportement. Les arbitres seront donc plus fermes et plus vigilants: la Ligue anglaise veut ainsi donner une meilleure image du championnat d'Angleterre.

Déjà palpable en Championship

Un carton jaune sera par exemple donné si plus d'un joueur approche un arbitre ou si un joueur fait une course pour contester une décision. Pour les fautes, le seuil de tolérance sera désormais plus bas. Pour la première journée de cette nouvelle saison en Championship, ce week-end, il y a eu deux fois plus de cartons jaunes distribués par rapport à la dernière journée de la saison dernière (26 ce week-end contre 11 sur la dernière journée de la saison passée).

Les entraîneurs également concernés

Mikel Arteta reçoit un carton jaune. 6 août 2023 © Icon Sport

Les joueurs ne sont pas les seuls concernés. Les entraîneurs devront également être plus vigilants. Les nouvelles règles ont été appliquées pour le match du Community Shield, remporté par Arsenal aux tirs au but contre Manchester City. Et c'est Mikel Arteta qui a fait les frais du nouveau réglement: le coach des Gunners a écopé d'un carton jaune après avoir demandé une sanction pour Rodri. Les entraîneurs qui quittent leur zone technique seront sanctionnés plus durement.