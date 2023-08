Premier League: Wolverhampton se sépare de son entraîneur Julen Lopetegui... à six jours de la reprise

Moins d’une semaine avant d’entamer sa saison de Premier League, Wolverhampton annonce le départ de son entraîneur Julen Lopetegui en raison de "divergences d’opinions". L’entraîneur espagnol avait sauvé le club de la relégation, fin mai.

Il y a de meilleures manières d'aborder une nouvelle saison. À six jours d'entamer la Premier League par un périlleux déplacement sur la pelouse d’Old Trafford, les Wolves annoncent ce mardi soir le départ de leur entraîneur Julen Lopetegui, arrivé en novembre dernier pour permettre au club, alors lanterne rouge, d’obtenir son maintien.

"L'entraîneur et le club ont reconnu et accepté leurs divergences d'opinion sur certaines questions et ont convenu qu'une fin à l'amiable de son contrat était la meilleure solution pour toutes les parties", est-il expliqué dans le communiqué de Wolverhampton. Tout le staff du technicien espagnol quitte également le navire.

Invaincu lors de la préparation, conclue par une victoire contre Rennes

"Je souhaite bonne chance aux Wolves et à tout le monde au club pour l'avenir, et je les remercie pour l'opportunité qui m'a été offerte à l'époque de prendre en charge ce merveilleux club", déclare de son côté Lopetegui, qui remercie longuement tout le personnel pour cette courte expérience (27 matchs officiels dirigés au total). Il sortait pourtant d’une préparation très réussie, avec 3 victoires et 2 nuls, dont un dernier succès contre Rennes ce samedi (3-1).

Le club n’annonce pas le nom de son remplaçant, mais assure que la direction travaille déjà dessus depuis plusieurs jours. "Les discussions se sont poursuivies ces dernières semaines, dans le plus grand respect et la plus grande cordialité, ce qui a permis au club de disposer du temps et de l'espace nécessaires pour commencer à travailler à la recherche d'un successeur", écrit Wolverhampton, qui a donc moins d'une semaine pour se trouver un entraîneur.