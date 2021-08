Premier League: Raul Jimenez révèle qu'il a échappé de peu à la mort après son choc à la tête

Dans un entretien au Guardian, l'attaquant de Wolverhampton Raul Jimenez revient sur son accident en novembre dernier contre Arsenal, où il avait subi une fracture du crâne après un choc à la tête. "Miraculé" selon les médecins, l'attaquant mexicain est de retour sur les terrains et arbore désormais un épais bandeau.

Plus que sa carrière, Raul Jimenez avait vu sa vie menacée le 29 novembre 2020, lors d'un match entre Arsenal et son club de Wolverhampton en Premier League. Au duel avec le défenseur des Gunners David Luiz, l'attaquant mexicain avait été percuté de plein fouet à la tête. Evacué en urgence à l'hôpital et sous assistance respiratoire, le diagnostic des médecins faisait alors état d'une fracture d'une crâne. Une fracture qui a bien failli lui coûter la vie.

Dans un entretien au quotidien britannique The Guardian publié mardi soir, le numéro 9 des Wolves révèle qu'en effet, selon le corps médical, "c'est un miracle qu'il ait survécu" à sa blessure. "J'avais cette fracture du crâne, l'os était cassé et il y avait un peu de saignement à l'intérieur du cerveau. Cela poussait mon cerveau à l'intérieur et c'est pourquoi l'opération a été rapide, les médecins ont fait un excellent travail", détaille-t-il.

Raul Jimenez, un miraculé de retour en Premier League

Le joueur de 30 explique que dès le départ, ceux-ci l'ont informé des risques, à savoir qu'il pourrait ne jamais reprendre sa carrière de footballeur. Après le choc, Jimenez a passé 10 jours à l'hôpital avant de rentrer chez lui et, l'une des premières choses qu'il a demandé au kiné des Wolves a été de visionner les images de la collision afin de comprendre comment cela s'était produit. "Je voulais voir ce qui s'est passé car pour moi, c'est comme si cela n'était jamais arrivé, je ne m'en souviens pas." Une absence de souvenir qui, comme il l'ajoute lui a "probablement permis de ne pas douter de sa capacité à rejouer". "Je n'ai jamais pensé à la fin de ma carrière, j'ai toujours été confiant que j'allais revenir."

Raul Jimenez © AFP

Après une longue période de rééducation, où le Mexicain a dû aller au-delà de son appréhension de faire des têtes et d'aller au contact, il a fait son retour lors de la défaite inaugurale des Wolves en Premier League, samedi dernier face à Leicester (1-0). L'attaquant a disputé les 90 minutes de la rencontre en intégralité, avec un épais bandeau rembourré au niveau de la blessure. "Si cela ne tenait qu'à moi, je ne l'utiliserais pas mais les médecins m'ont dit que c'était une protection pour empêcher quelque chose de plus dangereux", explique-t-il. Une protection qui ne l'a pas empêché de marquer, fin juillet, lors d'un match de pré-saison contre Stoke City. De bon augure avant de faire, de nouveau, trembler les filets de Premier League.

